Oficial: Panamá confirma sorpresivo partido amistoso ante India

El combinado de Thomas Christiansen tendrá este primer examen en tierras indias este 26 de septiembre, sin embargo aún no se ha confirmado el estadio para este inédito cotejo. Esta será la primera vez en la historia en la que Panamá y la India se enfrenten en un partido amistoso.

Completamente oficial. La India será el primer rival de la selección de Panamá en la ventana FIFA de septiembre y octubre, siendo esta su primera prueba tras la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este será el primer duelo de tres partidos que sostendrá Panamá en su gira asiática. Tras jugar contra la India, el combinado panameño se trasladará a Japón para disputar la Copa Kirin. Su primer partido será ante Nueva Zelanda el 1 de octubre. De vencer, se encontrará con el vencedor de la serie entre Ecuador y Japón el 5 de octubre.

El cuadro de la India se prepara también para recibir a la selección de Brasil en su duelo amistoso que sostendrán el 3 de octubre en la ciudad de Calcuta. Vale la pena destacar que la India se mantiene en la posición 138 del ranking FIFA por la 48 de la selección de Panamá.

Hay que recordar que el equipo se estará alistando para disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf que se llevará a cabo en el mes de noviembre. Esta instancia del torneo servirá como vía de clasificación a la Copa Oro 2027. El ganador de la llave de los cuartos de final obtendrá un boleto directo al torneo del próximo año, mientras que el perdedor jugará un play-in.