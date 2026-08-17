Christiansen reaparece en la LPF: Busca nuevos nombres para la gira asiática

Acabaron las vacaciones para el técnico de la selección de Panamá. Tras el Mundial 2026, cerrar su renovación con el combinado panameño y disfrutar de unos días de desconexión, Thomas Christiansen regresó al país para empezar a preparar la gira asiática que se estará llevando a cabo en octubre.

Como uno de los primeros pasos del entrenador fue asistir y ver con sus propios ojos el partido entre el Alianza y Plaza Amador el pasado domingo 16 de agosto en el estadio Rommel Fernández. Christiansen fue avistado por varios medios de comunicación y público presente mientras presenciaba este importante partido de la Jornada 4 de la LPF.

Christiansen asistió al partido solo, sin la compañía de alguno de sus asistentes técnicos. A pesar de ello, estuvo el tiempo suficiente para sacar algunas conclusiones de la victoria de Los Leones 2-4 ante el Alianza.

En la LPF hay varios nombres que pueden alzar la mano y entrar en una posible convocatoria para el combinado panameño. Sobre todo cuando se pide una nueva generación dentro de la selección. Sumado a ello, hay juveniles en Europa despuntando con sus respectivos clubes y alzan la mano para estar en la gira asiática. En cuanto al partido entre Los Pericos y Los Leones, varios jugadores hicieron una buena labor dentro del césped para intentar ganarse el llamado de Christiansen. Héctor Ríos, del Plaza Amador es uno de los juveniles que viene haciendo las cosas bien con su club y espera tener una oportunidad en algún proceso.