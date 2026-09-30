Cine francés gratis en Panamá: GECU presenta tres películas clásicas

El Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) de la Universidad de Panamá presenta esta semana el ciclo ‘3 Obras Maestras del Cine Francés’, una selección que reúne tres películas fundamentales de la cinematografía francesa: ‘Un condenado a muerte se ha escapado’, de Robert Bresson; ‘Las diabólicas’, de Henri-Georges Clouzot; y ‘Sin aliento’, de Jean-Luc Godard. La muestra se desarrolla en la Sala Virtual Cine U y estará disponible hasta este domingo 4 de octubre, con acceso gratuito a través de la plataforma del GECU. De acuerdo con el afiche de la programación, las películas estarán disponibles durante toda la semana a partir de las 3:00 p.m. del lunes 28 de septiembre. La convocatoria no establece funciones individuales para cada título, sino la disponibilidad del ciclo durante el período señalado. El acceso se realiza a través de www.gecupanama.org/cu-en-linea, espacio que el GECU ha utilizado para mantener su programación cinematográfica durante los períodos en que la actividad se traslada al formato virtual. El Cine Universitario tiene entre sus objetivos acercar al público panameño a obras nacionales e internacionales y promover la apreciación del cine como manifestación artística y cultural.

Bresson y el desafío de escapar

La primera película de la selección es Un condamné à mort s’est échappé ou Le vent souffle où il veut (Un condenado a muerte se ha escapado, en francés), dirigida por Robert Bresson y estrenada en 1956. El filme, de aproximadamente 101 minutos, sigue a Fontaine, un integrante de la Resistencia francesa detenido por las fuerzas alemanas y condenado a muerte. Desde su celda, el protagonista comienza a preparar meticulosamente su fuga, utilizando los pocos recursos que tiene a su alcance. Basada en el relato autobiográfico del comandante francés André Devigny, la película convierte la planificación de una fuga en el centro de un relato de tensión y supervivencia. Bresson prescinde de grandes despliegues y concentra la atención en los movimientos, los objetos y los procedimientos que forman parte del intento de escape. La cinta recibió el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, reconocimiento que figura entre los principales galardones de la trayectoria de Bresson.

El misterio de ‘Las diabólicas’

El segundo título es Les diaboliques (‘Las diabólicas’, en francés), dirigida por Henri-Georges Clouzot en 1955. Protagonizada por Simone Signoret, Véra Clouzot y Paul Meurisse, la película se desarrolla en un colegio privado para varones dirigido por Michel Delasalle, un hombre despótico que mantiene una relación con una de las profesoras mientras está casado con otra mujer. Cansadas de su comportamiento, la esposa y la amante terminan estableciendo una alianza para asesinarlo. Sin embargo, después de ejecutar el plan y deshacerse del cuerpo, descubren que el cadáver ha desaparecido. A partir de ese momento, la película introduce una sucesión de acontecimientos que incrementan la incertidumbre y conducen hacia uno de sus elementos más recordados: su giro final. La obra está basada en la novela Celle qui n’était plus, de Pierre Boileau y Thomas Narcejac, y es considerada una pieza emblemática del cine francés de suspenso. La Cinémathèque française destaca precisamente la importancia de su desenlace y la tensión construida por Clouzot a lo largo de la historia.

Godard y el nacimiento de una nueva mirada