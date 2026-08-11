Plaza Amador vs. Xelajú: Leones van por un triunfo vital en Concacaf

Ante el Xelajú de Guatemala, el club placino jugará su tercer partido dentro del torneo internacional con poco margen de error. Una derrota los dejaría prácticamente sin opciones de avanzar a la siguiente ronda, mientras que un triunfo los dejaría en una posición prodigiosa.

El Plaza Amador es uno de los equipos en mejor en forma dentro de la LPF, sin embargo deberán traducir esa buena dinámica a la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los dirigidos por Mario Méndez no tuvieron un comienzo alentador dentro del certamen. Cayeron goleados 4-2 ante el Diriangén de Nicaragua, mientras que se pudieron reponer con victoria 2-1 contra el L.A. Firpo de El Salvador.

Ahora ante el Xelajú guatemalteco, el Plaza Amador quiere seguir sumando puntos importantes antes del partido que se disputará esta noche 11 de agosto en el estadio Rommel Fernández.

Previo al duelo, Anel Ryce, jugador del Plaza Amador destacó la importante de este cotejo en el torneo internacional. “Para nosotros es un partido muy importante, en lo personal es un torneo y espero realizar el trabajo de la mejor manera. Estoy regresando al club y espero dar mi granito de arena. Tenemos una gran plantilla y un gran entrenador. Podemos sacar esto adelante”.

En misma línea, Mario Méndez resaltó que “tenemos un partido de vida o muerte. Les dije a los chicos que de ganar nos daría serias posibilidades de clasificar, si perdemos nos sacaría de la pelea. Es importante este partido, estamos en casa, tenemos el respaldo de la afición. El equipo ha venido de menos a más”.