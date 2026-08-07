Clásico Nacional: Plaza Amador y Tauro se vuelven a ver las caras en la LPF

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El Plaza Amador recibirá al Tauro en una nueva edición del Clásico Nacional en la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Tanto el equipo placino y como los taurinos revivirán nuevamente uno de los duelos más ansiados de la temporada.
Hasta este momento, el Torneo Apertura 2026 le ha sonreído a Los Leones ya que marchan en una posición importante dentro de la Conferencia Este. Una victoria (0-2 ante Sporting San Miguelito) y en empate (2-2 contra el Árabe Unido) le han permitido a los dirigidos por Mario Méndez sumar cuatro puntos en el certamen.
Sumado a ello, el Plaza Amador tiene la responsabilidad de dejar el nombre de la institución en alto en la Copa Centroamericana 2026. Tras un duro tropiezo en la primera jornada ante el Diriangén (goleados 4-0), ante el L.A. Firpo salvadoreño se repusieron con una victoria en casa 2-1 el pasado martes 4 de agosto.
El tema pasará por el estado físico de los jugadores, quienes llevan dos semanas consecutivos jugando un partido cada tres días.
Del otro lado de la moneda, el Tauro no vive sus mejores momentos en cuanto a resultados y clasificaciones se refiere. Los taurinos no lograron meterse a las eliminatorias del Torneo Clausura 2026, por lo que ahora bajo el liderazgo del entrenador, Gonzalo Soto, los taurinos buscarán darle vuelta a la situación.
“El equipo se ha venido preparando bien, sabemos el rival que vamos a enfrentar y trataremos de asumir el reto de la mejor manera. Hemos estado trabajando el tema de la definición, esperemos que los muchachos puedan hacer las cosas bien en el partido”, destacó el asistente técnico, Rolando Escobar previo al encuentro.
Una de las primeras decisiones que se tomó dentro del seno taurino fue cederle la cinta de capitán al juvenil de apenas 17 años, Adrián Olivardia.
El propio futbolista destacó que fue algo que jamás pensó que ocurriría, a pesar de contar con jugadores más contrastado y de mayor experiencia dentro del equipo como Jan Carlos Vargas, José Guerra o Cristian Quintero.
“Estoy viviendo un lindo momento dentro de mi carrera. Seguiré trabajando para portar esa cinta las veces necesarias. Como equipo, no hemos empezado de la manera que queríamos, pero no hemos cambiado nuestra manera y estilo de jugar. Buscaremos esos tres puntos en el clásico”, apuntó Olivardia.
El futbolista fue el capitán en las dos últimas jornadas del Tauro, primero ante el Sporting San Miguelito y nuevamente portó la cinta ante Umecit la fecha anterior.
Los taurinos no han empezado de la mejor forma este certamen. Han empatado los dos primeros encuentros y ligan cinco partidos consecutivos sin victoria. Su último triunfo data el pasado 10 de abril cuando se enfrentaron al Árabe Unido con victoria y goleada 4-0 durante el Clausura 2026.
En cuanto al balance entre ambos conjuntos, el Plaza Amador lleva la ventaja al vencer en tres de los últimos cinco enfrentamientos, el Tauro ha vencido en uno, mientras que se registró un empate. Justamente el último choque terminó a favor de los placinos apenas 0-1 con un tanto de Alberto Quintero por la vía penal.
El partido está pactado para este sábado 8 de agosto a las 6:15 p.m. (hora local) en el COS Sports Plaza.
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