LPF Jornada 3: El Tauro se sobrepone al Plaza Amador y el Alianza consigue su primera victoria

La Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó varios resultados interesantes en este inicio del certamen. El Plaza Amador y el Tauro dieron un espectáculo sobre el terreno de juego en el ‘Clásico del Pueblo’, mientras que equipos como el Alianza, Árabe Unido y el Veraguas United consiguieron su primera victoria esta temporada.

Todas las miradas estaban puestas en el COS Sports Plaza, lugar donde se disputó el primer clásico del año. El Plaza Amador, urgido en puntos, recibió a un equipo taurino que tampoco sabía lo que era llevarse los tres puntos en lo que llevamos del torneo. Sin embargo, fue este último equipo que se llevó la victoria por la mínima de 0-1 con un gol casi in extremis de Said Díaz a los 75 minutos.

Víctor Medina se llevó gran parte del gol, luego de arrancar desde su propio campo por el sector derecho hasta darle el pase de la vida a Díaz, quien tan solo tuvo que empujar el balón al fondo de las redes. Con este resultado, el actual bicampeón se mantiene como colista con tres derrotas consecutivas y sin ningún gol anotado hasta el momento.

En otro de los partidos interesantes de la jornada fue el enfrentamiento entre Alianza y Umecit. Los Pericos venían de una racha de dos empates, mientras que el Umecit mantenían al hilo dos victorias consecutivas y con la valla invicta.

El estadio Rommel Fernández fue testigo de este impresionante partido, en el que el Alianza se llevó sus primeros tres puntos del torneo al vencer 2-1 con anotaciones de Johnjairo Alvarado y Joel Garcés. Para el Umecit, Luis Echanmartín había puesto el empate momentáneo, pero el equipo no tuvo capacidad de respuesta para seguir con su invicto.

Por otra parte, el Sporting San Miguelito y Árabe Unido se vieron las caras en el COS Sports Center en un duelo que prometía muchas emociones. El partido fue para el Expreso Colonense, luego de vencer 0-2 a La Academia. Este último equipo apostó con varias de sus figuras a pesar de que en los próximos días tendrá el importante compromiso ante el LA Galaxy por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Giovany Herbert y Alessandro Canales dieron la campanada y se llevaron el triunfo. Esta fue la primera derrota de La Academia en el certamen, mientras que el equipo colonense se apuntó su primer triunfo.

En otros resultados, el Veraguas United venció por la mínima de 1-0 al San Francisco en Santiago, mientras que el CAI y Coclé no se hicieron daño al empatar 0-0 en La Chorrera. Herrera y Universitario igualaron en las acciones con un 1-1 final.