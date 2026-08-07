Panamá importará 20,000 quintales de cebolla ante caída de la producción por El Niño

La reducción de la producción nacional de cebolla, provocada por las alteraciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, obligó a la Cadena Agroalimentaria de Papa y Cebolla a recomendar la importación de 20,000 quintales para septiembre, con el objetivo de evitar un desabastecimiento en un mercado cuyo consumo supera los 50,000 quintales mensuales.

La decisión fue adoptada durante la reunión celebrada el 6 de agosto de 2026 en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, luego de que los integrantes de la cadena analizaran los resultados del inventario nacional de cebolla realizado entre el 20 y el 24 de julio, informó la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA).

Según el gremio, la evaluación de las existencias y de la proyección de oferta para los próximos meses confirmó la necesidad de complementar la producción nacional mediante importaciones.

”Como resultado del análisis de las existencias y de la proyección de abastecimiento para los próximos meses, la Cadena Agroalimentaria recomendó la importación de 20,000 quintales de cebolla para el mes de septiembre”, señaló la ACPTA en un comunicado.

El gremio precisó que la cantidad aprobada responde al escenario actual de producción y abastecimiento, aunque su ejecución continuará sujeta a la evolución del clima y al comportamiento del consumo nacional en los próximos meses.

Asimismo, informó que, si existe la posibilidad de realizar las importaciones antes de septiembre, los agentes económicos podrán hacerlo “conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades competentes”.

El Niño reduce la producción

La recomendación de importar cebolla coincide con el deterioro que reportan los productores en las principales zonas agrícolas del país. El productor chiricano Lorenzo Jiménez aseguró que el comportamiento del fenómeno climático ha superado las previsiones y ha reducido considerablemente los rendimientos.

”El Niño, efectivamente, no se esperaba”, afirmó. Añadió que, en algunos casos, ”los rendimientos han llegado hasta el 25% de lo que se esperaba”, una situación que calificó como inédita.

”Eso ha afectado de una manera sorprendente. Digo sorprendente porque nadie esperaba esto. Estamos viviendo una situación que en mi vida nunca había visto”, advirtió.

Las declaraciones reflejan la preocupación del sector productor por la continuidad de las pérdidas si las condiciones climáticas persisten durante los próximos meses.

La ACPTA también aclaró que durante la reunión no se aprobó la importación de papa, luego de que surgieran interpretaciones sobre una posible autorización para ambos cultivos. “No se aprobó ninguna importación de papa”, enfatizó el gremio.

Menos lluvia, pero no ausencia de precipitaciones

El comportamiento del fenómeno de El Niño continúa siendo monitoreado por las autoridades meteorológicas, que prevén una reducción de las lluvias respecto a los valores normales, aunque sin una desaparición de las precipitaciones.

La especialista del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Berta Alicia Olmedo, explicó este jueves, 6 de agosto, en el noticiero de Televisora Nacional (TVN Canal 2) que el país continuará registrando lluvias durante el segundo semestre del año.

”Las lluvias durante este periodo no van a desaparecer. Vamos a tener menos lluvia que sus valores normales”, indicó.

Olmedo recordó que el último periodo del año corresponde a la temporada de mayor intensidad lluviosa en Panamá, por lo que incluso con un déficit de precipitaciones podrían mantenerse acumulados importantes.

Como ejemplo, explicó que existen zonas donde normalmente se registran 800 milímetros de lluvia en un mes y que la disminución proyectada por efecto de El Niño sería de aproximadamente 150 milímetros.

”Entonces, 700 milímetros de lluvia o 600 milímetros de lluvia en un mes pueden favorecer algunas actividades, y ellos hablan de que sería hasta beneficioso”, sostuvo.

Infraestructura para enfrentar el déficit hídrico

Ante las proyecciones climáticas, el Gobierno activó un conjunto de proyectos de infraestructura hídrica orientados a reducir el impacto de El Niño sobre la producción agropecuaria, especialmente en las regiones más expuestas a la escasez de agua.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la estrategia contempla la construcción de nuevas obras de almacenamiento, la rehabilitación de sistemas de riego, la perforación de pozos y el fortalecimiento de la asistencia técnica a los productores.

El objetivo es garantizar la disponibilidad de agua para la actividad agropecuaria y disminuir el riesgo de pérdidas en la producción de alimentos, en un contexto en el que la evolución del fenómeno de El Niño seguirá condicionando el abastecimiento agrícola durante los próximos meses.