Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios del sorteo dominical del 9 de agosto de 2026?

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, los premios incluyen el monto base establecido para cada categoría, además de los incentivos adicionales que pueden aumentar la ganancia final de los afortunados.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó los premios que podrán obtener los jugadores que participen en el sorteo dominical del 9 de agosto de 2026 , tomando en cuenta el valor por fracción del billete oficial y los incentivos vigentes.

¿Cuánto puedes ganar en la Lotería Nacional este domingo? Conoce los premios por fracción

Para el primer premio, los jugadores podrán ganar hasta B/.23,000 por fracción, al sumar el premio base de B/.2,000 por los cuatro números, más B/.15,000 por serie y folio y B/.6,000 correspondientes a las cuatro letras.

El segundo premio contempla un pago de hasta B/.3,600 por fracción, compuesto por un premio base de B/.600 por los cuatro números y un incentivo de B/.3,000 por las cuatro letras.

Mientras que el tercer premio ofrece la posibilidad de ganar hasta B/.1,300 por fracción, con un premio base de B/.300 por los cuatro números y B/.1,000 adicionales por las cuatro letras.

La Lotería Nacional recordó a los ciudadanos que estos montos corresponden a los premios totales por fracción, incluyendo el premio base y los incentivos que se encuentran vigentes para el sorteo dominical.

La institución invita a los compradores a adquirir sus billetes oficiales con los vendedores autorizados y participar en el sorteo, donde la suerte podría convertir una fracción en un importante premio económico.