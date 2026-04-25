Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo domingo 26 de abril 2026?

La Lotería Nacional de Panamá anunció que este domingo 26 de abril llevará a cabo el sorteo N.° 5549. Según informó la entidad, para este sorteo los billetes y chances, destacan en su impresión “30 años -Patronato de Panamá Viejo”.

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo dominical del 26 de abril?

La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos para este sorteo dominical que son los siguientes:

- Primer Premio: cuatro cifras + serie y folio | 10 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Primer Premio: cuatro cifras + letras | 5 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Segundo Premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 2 mil dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Tercer premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 500 dólares (Adicional a los 300 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

Premios incentivos para chances

Números altos - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares

Números bajos - Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares