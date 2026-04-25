Mides comienza verificación casa por casa a más de 9 mil aspirantes a programas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzó una jornada nacional para verificar la elegibilidad de más de 9 mil aspirantes a los programas sociales, como 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio de Senapan, mediante visitas casa por casa.

La iniciativa busca actualizar la información de ciudadanos que solicitaron su ingreso desde 2018 a los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, con el objetivo de asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.

Para el desarrollo de esta jornada, el Mides aplica herramientas técnicas como los mapas de pobreza extrema elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, así como estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, enfocados en identificar hogares con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Según datos oficiales, la pobreza afecta a cerca de uno de cada cuatro panameños, con mayor impacto en la población infantil, donde aproximadamente uno de cada tres menores vive en esta condición, lo que refuerza la necesidad de mejorar la focalización de los programas sociales.

La Dirección de Inclusión y Desarrollo Social informó que ya se han visitado más de 3 mil hogares en distintas regiones, como parte de este proceso que ejecutan 387 promotores y trabajadores sociales debidamente identificados.

Durante las visitas se aplica la Ficha Única de Protección Social, instrumento clave para evaluar las condiciones socioeconómicas de cada familia. Además, algunos beneficiarios activos también podrán ser evaluados para actualizar sus datos dentro del proceso de depuración del padrón.

La directora de Inclusión y Desarrollo Social, Magalis Araúz, explicó que esta jornada responde a lineamientos de la ministra Beatriz Carles y busca agilizar la evaluación de miles de solicitudes pendientes.

Las autoridades aclararon que estas visitas no implican la aprobación ni la suspensión automática de beneficios, sino que forman parte de un proceso técnico para verificar información.

Actualmente, los programas sociales del Mides benefician a 186,225 panameños, con transferencias trimestrales que superan los 54 millones de dólares.

En lo que va de la actual administración, se han incorporado 7,648 nuevos beneficiarios, en línea con la política de ampliar la cobertura a los sectores más vulnerables.