Información útil

Calendario de pagos del Mides: fechas de cobro de 120 a los 65 y demás programas por Clave Social

El Mides iniciará con el pago de 120 a los 65 y los otros programas sociales.
El Mides iniciará con el pago de 120 a los 65 y los otros programas sociales. MIDES
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/11/2025 10:47
La entrega final de las transferencias condicionadas del Mides comenzará la próxima semana, beneficiando a miles de panameños inscritos en sus programas sociales.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) está listo para realizar el último pago del año 2025 de sus programas de transferencias monetarias condicionadas: 120 a los 65, Red de Oportunidades, SENAPAN y Ángel Guardián, cuyo desembolso está previsto para iniciar la próxima semana.

De acuerdo con el calendario oficial del Mides, los beneficiarios que reciben sus transferencias mediante la tarjeta Clave Social podrán efectuar el cobro entre el lunes 17 y el viernes 28 de noviembre.

No obstante, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, anunció que el proceso iniciará un día antes, el domingo 16 de noviembre de 2025, beneficiando a alrededor de 186 mil personas en todo el país.

Detalles del pago en áreas de difícil acceso

El calendario también establece que, del lunes 5 al viernes 5 de diciembre, se realizará el pago correspondiente a las áreas de difícil acceso, donde se desplegarán más de 25 rutas para cubrir aproximadamente 150 puntos de pago en distintas regiones del territorio nacional.

