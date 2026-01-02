  1. Inicio
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 5 al 11 de enero de 2026

| Cedida
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 02/01/2026 16:03
Estos mantenimientos forman parte del plan de inversión de 630 millones de dólares que ejecuta la empresa.

Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras lleva a cabo estos trabajos esenciales.

Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4

Estos mantenimientos forman parte del plan de inversión de 630 millones de dólares que ejecuta la empresa para los próximos cuatro años.

Estos fondos se destinarán a proyectos de calidad y mantenimiento de la red existente, incluyendo el desarrollo de nuevos circuitos y subestaciones.

Esta inversión refuerza el compromiso de Naturgy de brindar un suministro de energía confiable y sostenible en Panamá, abriendo las puertas a una era de mayor eficiencia energética y seguridad.

