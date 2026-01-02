Bloise anuncia diálogo multisectorial en la Asamblea para impulsar una reforma educativa pendiente

El diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, aseguró la mañana de este viernes 2 de enero que el Legislativo se mantiene a la expectativa del discurso del presidente de la República, José Raúl Mulino, para conocer las acciones que el Ejecutivo impulsará en materia educativa, al tiempo que reiteró que la educación sigue siendo una prioridad.

“Con muchas ansias estamos esperando el discurso del presidente para saber en materia educativa qué nos depara desde el Ejecutivo”, señaló Bloise, al indicar que, desde la Asamblea, los trabajos en este ámbito no se han detenido.

El diputado anunció que la Comisión de Educación convocará un diálogo con mesas multisectoriales con el objetivo de avanzar en una reforma educativa que calificó como una “deuda impostergable” con el país. Recordó que procesos anteriores, como el Compromiso Nacional por la Educación, no lograron concretarse pese a contar con 37 políticas públicas y 246 líneas de acción.

Bloise explicó que, desde la Comisión, se han retomado varias de esas propuestas y se han presentado como iniciativas de ley, entre ellas las relacionadas con alimentación escolar, retención y residencia estudiantil, sistemas de tutorías, así como infraestructura y mantenimiento de los centros educativos.

Indicó que la intención es agrupar más de 11 iniciativas legislativas vinculadas a la Ley Orgánica de Educación y presentarlas como un documento integral que permita reformar una normativa vigente desde 1946. Este proceso, subrayó, se desarrollará con la participación de docentes, estudiantes, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil.

En cuanto a los acercamientos con el sector docente, Bloise confirmó que durante el año pasado se sostuvieron múltiples reuniones, en las que se abordó la carrera docente como un pilar fundamental de cualquier transformación educativa.

“Hablar de carrera docente es hablar de quienes tienen el poder de cambiar el sistema educativo”, afirmó, al destacar que la inversión en los educadores es clave para mejorar la calidad de la enseñanza. Según dijo, esta inversión debe incluir acompañamiento, evaluación, capacitación y formación continua a lo largo de toda la trayectoria profesional del docente.