G7 2026: Irán, Ucrania y la seguridad energética dominan la agenda de los líderes mundiales

Fuera de los salones de reunión, miles de manifestantes participaron en protestas contra el G7. Algunas movilizaciones derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y actos de vandalismo, reflejando el creciente descontento de sectores que cuestionan el papel de las grandes potencias en la economía global.La cumbre también ha puesto de manifiesto diferencias entre Estados Unidos y varios de sus aliados europeos sobre cómo gestionar las crisis en Irán, Ucrania y China. Aun así, los líderes intentan proyectar una imagen de unidad frente a un escenario internacional cada vez más volátil.A falta de la declaración final, el balance preliminar muestra que el G7 de 2026 ha estado dominado por la búsqueda de estabilidad en Oriente Medio, los esfuerzos para reactivar las negociaciones sobre Ucrania y la preocupación por el impacto económico de ambas crisis sobre el resto del mundo.