Andreina Delgado: ‘El empoderamiento te da herramientas y te da independencia’

Fue producto también de la pandemia. Empoderadas nació como mi marca personal para mis mentorías y para empezar a ayudar a mujeres.Yo tenía cinco años leyendo libros y estudiando para entender lo que me había pasado. Muchas situaciones que yo pensaba que eran un despecho, una pelea con una amiga o una decepción, en realidad eran episodios de depresión que nunca identifiqué. Durante años cuestioné mi valor y mi existencia sin entender lo que estaba ocurriendo. Me di cuenta de que existe un gran tabú sobre la depresión, y yo misma lo tenía. Pensaba que una persona deprimida era alguien que estaba acostado en una cama sin poder hacer nada. Y no es así. Hay gente caminando, trabajando y sonriendo mientras lucha con un gran dolor, y muchas veces no lo sabemos.Con todas esas herramientas que fui adquiriendo entendí que no era la única persona pasando por algo así. Por eso decidí crear un espacio donde otras mujeres pudieran sentirse acompañadas, escuchadas y comprendidas. Así comenzaron los primeros pasos de Empoderadas Latam.