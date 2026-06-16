La batalla por los 36 votos entra en su fase decisiva en la Asamblea

La elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 1 de julio, comienza a tomar forma con la oficialización de la candidatura de la diputada Shirley Castañedas por parte de la bancada de Realizando Metas (RM). Sin embargo, a poco más de dos semanas de la votación, el panorama político sigue abierto y marcado por una realidad: ninguna fuerza legislativa controla por sí sola los 36 votos necesarios para ganar la presidencia del Órgano Legislativo.

La confirmación llegó de boca del diputado Luis Eduardo Camacho, quien anunció que Castañedas será la carta de RM para intentar recuperar el control de la Asamblea tras la derrota sufrida en julio de 2025 frente a Jorge Herrera.

Hace un año, la elección se definió por un estrecho margen. Herrera obtuvo 37 votos frente a los 34 alcanzados por Castañedas. La diferencia fue apenas de tres diputados, una cifra que refleja la fragmentación del actual escenario legislativo y que convierte cada voto en un activo político de alto valor.

Aunque la diferencia entre ambos bloques fue mínima en 2025, las condiciones políticas de 2026 son distintas.

La principal variable es la coalición Vamos. El bloque independiente fue decisivo en la construcción de la mayoría que llevó a Herrera a la presidencia de la Asamblea. Sin embargo, las declaraciones recientes de la diputada Janine Prado, en Radio Panamá, evidencian que ese respaldo no está garantizado.

Prado cuestionó abiertamente la posibilidad de una reelección de Herrera y planteó que la Asamblea debe explorar nuevos liderazgos. Además, confirmó que la bancada mantiene conversaciones con todas las fuerzas políticas y que varios diputados estarían dispuestos a aspirar a la Presidencia.

Ese mensaje tiene una lectura política clara: Vamos no se siente comprometido con una reelección automática y evalúa alternativas propias.