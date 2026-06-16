Ley que crea Coiba prohíbe su ocupación, alcaldes se organizan para protestar

Alcaldes de la provincia de Veraguas se reunieron este martes 16 de junio y comunicaron su inconformidad con la presencia de privados de libertad dentro del Parque Nacional Coiba. Citan la legislación que crea el parque, su plan de manejo, los compromisos internacionales adquiridos por Panamá y la paz social de sus comunidades. La Ley 44, que crea el Parque Nacional Coiba les da la razón. Su artículo 5 prohíbe expresamente efectuar actividades que no sean conservar y proteger los ecosistemas, brindar oportunidades para las investigaciones científicas, proporcionar facilidades para ecoturismo, conservar sitios y estructuras culturales y garantizar la pesca artesanal. No solo eso, detalla específicamente que se prohíbe la ocupación humana, exceptuando solo la administración del Parque, el desarrollo de estudios científicos y facilidades ecoturísticas. En su punto 3 detalla que se prohíbe la construcción de infraestructuras de alto impacto, ni de bajo impacto que no sean para los fines mencionados anteriormente. Es sobre este punto que respondió el Ministerio de Ambiente, refutando que se vayan a construir nuevas infraestructuras. Pero las instalaciones penitenciarias de Coiba tienen décadas de antigüedad, las celdas más nuevas datan de los años 90’s. Desde el 2004, hace 22 años, no se utiliza como cárcel. En otras palabras, o se depende de estructuras viejas para mantener recluidos a prisioneros que han sido calificados como “de alta peligrosidad”, o se hacen trabajos de adecuación, en posible violación de la Ley 44.

Alcaldes expresan su rechazo

La situación en Coiba es de interés para las autoridades locales veragüenses. Buena parte de la economía local depende del ecoturismo a Coiba, una actividad cuyo futuro ahora parece ser incierto. “Manifestamos rotundamente nuestra oposición a la posible reapertura temporal del Centro Penitenciario en la Isla de Coiba planteada por el Ministerio de Gobierno y Justicia”, señalaron a través de un comunicado. “La citada Ley no se limita únicamente a la creación del área protegida, sino que consagra un régimen estrictamente restringido en el cual el interés ambiental priva sobre cualquier uso o aprovechamiento del territorio, por tnato excluye actividades intensivas o incompatibles con los fines de protección y obliga al estado a implementar instrumentos técnicos de gestión, entre ellos el Plan de Manejo. Tal condición implica que el estado panameño ha asumido obligaciones internacionales vinculantes, incumplimientos que pueden comprometer la responsabilidad internacional de la República de Panamá”, añaden. Para los líderes municipales, la presencia de privados de libertad en Coiba puede “dar al traste” los esfuerzos hechos por las comunidades en la zona de amortiguamiento que impulsan el desarrollo local con el turismo sostenible y la pesca artesanal. Además, advierten que se afectaría la paz social y la tranquilidad de estas comunidades. “Como miembros del Concejo Directivo, estaremos planteando nuestra inconformidad formalmente en la reuinión que se estará desarrollando el miércoles 17 de junio en la Ciudad de Panamá y se estarán coordinando acciones inmediatas para poder frenar esta decisión”, concluye la misiva.

Impacto económico

La presidenta de la Cámara de Turismo de Mariato, Itzel Rodríguez, estima que en temporada alta unas 200 personas visitan al día el Parque Nacional Coiba. Ella, así cómo otros comerciantes y representantes del sector privado en Veraguas han manifestado que se mantienen a oscuras sobre los planes futuros, si la presencia de los privados de libertad será temporal o permanente, o cómo afectará la actividad turística. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría, se pronunció sobre el tema durante un encuentro con medios de comunicación este martes. “La realidad es que vemos que el gobierno y el Ministerio de Seguridad está atendiendo una coyuntura crítica actual. De los que se fugaron, creo que estos son los más sensitivos, los más peligrosos, y es una manera digamos que temporal”, justificó el líder del gremio empresarial. “Hasta donde entendemos se está tomando esa medida para poder aislarlos y trabajar los correctivos de raíz que necesita el sistema penitenciario hacer para poder evitar este tipo de situaciones hacia adelante”, acotó.

Muerte y resurrección