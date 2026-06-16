Ley que crea Coiba prohíbe su ocupación, alcaldes se organizan para protestar

La presidenta de la Cámara de Turismo de Mariato, Itzel Rodríguez, estima que en temporada alta unas 200 personas visitan al día el Parque Nacional Coiba. Ella, así cómo otros comerciantes y representantes del sector privado en Veraguas han manifestado que se mantienen a oscuras sobre los planes futuros, si la presencia de los privados de libertad será temporal o permanente, o cómo afectará la actividad turística.Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría, se pronunció sobre el tema durante un encuentro con medios de comunicación este martes.'La realidad es que vemos que el gobierno y el Ministerio de Seguridad está atendiendo una coyuntura crítica actual. De los que se fugaron, creo que estos son los más sensitivos, los más peligrosos, y es una manera digamos que temporal', justificó el líder del gremio empresarial. 'Hasta donde entendemos se está tomando esa medida para poder aislarlos y trabajar los correctivos de raíz que necesita el sistema penitenciario hacer para poder evitar este tipo de situaciones hacia adelante', acotó.