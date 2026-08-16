ELN lanza desafía al gobierno de De la Espriella en medio de ofensiva militar

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó una amenaza contra el gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, en un mensaje en el que cuestiona las incursiones de las Fuerzas Militares en zonas donde la guerrilla mantiene presencia.

El pronunciamiento fue atribuido a la comandante del ELN, Silvana Guerrero, y está acompañado de imágenes en las que aparecen integrantes de la organización armada y miembros de su esquema de seguridad portando fusiles y otras armas de guerra.

En el mensaje, fechado en agosto de 2026 y firmado por el Frente de Guerra Nororiental, la guerrilla acusa a sus adversarios de actuar en coordinación con sectores que identifica como “traidores” y sostiene que actualmente enfrenta una fuerza integrada por militares y paramilitares.

“Como hace 20 años, hoy combatimos contra una fuerza combinada de Ejército y paramilitares”, señala el mensaje.

El pronunciamiento se produce mientras el nuevo gobierno colombiano enfrenta el desafío de recuperar el control territorial en regiones donde operan grupos armados ilegales.

El ELN mantiene presencia en diferentes zonas del país, entre ellas Putumayo y Nariño, departamentos ubicados en la frontera con Ecuador. En esas regiones confluyen diferentes estructuras armadas y existen corredores utilizados para actividades ilícitas.

Las imágenes difundidas junto al mensaje muestran a hombres armados con fusiles, entre ellos armas de plataformas M4, Type 56-1 y AK-103, en una demostración de capacidad armada que supone un desafío abierto a la autoridad estatal.

El ELN también arremetió contra el antiguo Frente 33, al que calificó como un “grupo mercenario”, y aseguró que la confrontación actual tiene similitudes con enfrentamientos registrados hace dos décadas.