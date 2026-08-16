Meduca suspende clases en Nö Kribo y Bocas del Toro por lluvias

El Ministerio de Educación (Meduca) informó la suspensión de clases en la región de Nö Kribo, en la Comarca Ngäbe Buglé, y la provincia de Bocas del Toro, para el lunes 17 de agosto de 2026.

En la región de Nö Kribo la medida abarca a 172 escuelas de las zonas escolares N.º 1 a la N.º 18.

La institución explicó que la decisión se tomó en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé y otras autoridades locales, quienes mantienen un monitoreo constante de la situación.