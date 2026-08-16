Meduca suspende clases en Nö Kribo y Bocas del Toro por lluvias

El Ministerio de Educación (Meduca) informó la suspensión de clases en la región de Nö Kribo, en la Comarca Ngäbe Buglé, y la provincia de Bocas del Toro, para el lunes 17 de agosto de 2026.
En la región de Nö Kribo la medida abarca a 172 escuelas de las zonas escolares N.º 1 a la N.º 18.
La institución explicó que la decisión se tomó en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé y otras autoridades locales, quienes mantienen un monitoreo constante de la situación.
Meduca exhortó a estudiantes, padres de familia y docentes a mantenerse atentos a la información oficial difundida por los canales institucionales, subrayando la importancia de la prevención y la colaboración comunitaria en momentos de riesgo.
La suspensión de clases llega cuando las lluvias, fuertes vientos y tormentas eléctricas registradas durante las últimas 24 horas dejaron tres personas fallecidas, dos heridas y decenas de viviendas afectadas en distintos puntos del país, según el balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado a las 10:41 a.m. de este domingo 16 de agosto.
Las principales afectaciones se concentran en Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé, donde los equipos de respuesta mantienen labores de evaluación, monitoreo y atención.
Uno de los hechos más graves ocurrió en Playa Zapotal, Besikó, Soloy, en la comarca Ngäbe Buglé, donde un rayo impactó una vivienda y provocó la muerte de tres personas, mientras otras dos resultaron heridas. Las instituciones de respuesta se mantienen en el área para realizar las labores correspondientes.
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