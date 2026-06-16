Delegados panameñistas llegan al Gobierno tras el ascenso de Herrera

Desde que Jorge Herrera asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el 1 de julio de 2025 y, meses después, la presidencia del Partido Panameñista, al menos 39 delegados electos en las internas de 2021 fueron nombrados en instituciones públicas. De ellos, 24 ingresaron a la Asamblea Nacional, que concentra más de seis de cada diez casos identificados.

Herrera llegó a la presidencia del Legislativo el 1 de julio de 2025 y consolidó su liderazgo político en noviembre de ese mismo año al ganar la presidencia del Partido Panameñista con 884 votos frente a los 362 obtenidos por Carlos Raúl Piad.

Mientras se fortalecía su influencia dentro del partido y en uno de los órganos más importantes del Estado, los registros públicos muestran un aumento de la presencia de delegados panameñistas en las planillas gubernamentales.

Una revisión de nombramientos públicos identificó al menos 39 delegados electos en las internas del Partido Panameñista de 2021 ocupando cargos en instituciones estatales. La Asamblea Nacional concentra 24 de esos casos, más que todas las demás entidades identificadas juntas.

Los cargos abarcan desde trabajadores manuales, oficinistas legislativos y asistentes administrativos hasta asesores especializados y posiciones de dirección. La Asamblea concentra la mayoría

Los registros muestran ingresos a la Asamblea Nacional de dirigentes provenientes de distintas provincias y comarcas del país.

Entre ellos figuran Adrián Santamaría Arrocha, nombrado subdirector de Administración y Finanzas con salario de $3,500; David Alexander Montenegro de Gracia, designado asesor II con remuneración de $4,300; y Amhed Antonio Graell, asesor II con salario de $5,000.

En la planilla de la Asamblea Nacional también sale a relucir el apellido Cubas. Seis funcionarios comparten ese apellido,de los cuales tres iniciaron labores este año.

También aparecen nombramientos en posiciones de menor rango salarial, como trabajadores manuales, ayudantes generales, oficinistas legislativos y asistentes administrativos con ingresos entre $600 y $1,600 mensuales.

La diversidad de cargos refleja una presencia que se extiende desde funciones operativas hasta puestos de asesoría y administración.

Aunque la Asamblea concentra la mayoría de los registros, los nombramientos alcanzan otras entidades públicas.

Los datos ubican delegados panameñistas en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Obras Públicas (MOP), Fiscalía General de Cuentas y Ministerio de Cultura.

Otros cuatro registros aparecen vinculados a la partida denominada “Otros Gastos”, utilizada para la contratación de promotores comunales.

La dispersión institucional evidencia que los nombramientos no quedaron limitados al Órgano Legislativo, aunque sí mantienen allí su principal núcleo de concentración.

Las remuneraciones identificadas oscilan entre los $600 y los $5,000 mensuales.

La mayor cantidad de nombramientos se concentra en cargos de apoyo administrativo, trabajadores manuales, promotores comunales y oficinistas, con salarios inferiores a los $1,000.

Sin embargo, también aparecen posiciones de asesoría y dirección con ingresos significativamente superiores.

Los tres salarios más altos encontrados corresponden a cargos dentro de la Asamblea Nacional, institución que concentra la mayoría de los nombramientos identificados.

Los delegados constituyen una pieza fundamental dentro de la organización panameñista. Son quienes participan en convenciones, votan por las autoridades del partido y definen buena parte de su rumbo político.

Precisamente sobre esa estructura descansó la victoria de Jorge Herrera en las elecciones internas celebradas en noviembre de 2025.

Durante aquella contienda, Herrera prometió fortalecer la relación con las bases y reconstruir una organización que había perdido miles de adherentes en los últimos años.