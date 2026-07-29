Ambientalistas cuestionan auditoría de Cobre Panamá: 40% de compromisos sin evidencia suficiente

Una revisión independiente realizada por la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) identificó limitaciones metodológicas y vacíos de información en el Informe Final de la Auditoría del Proyecto Mina Cobre Panamá, lo que —según sus conclusiones— impide sustentar de manera consistente los resultados presentados.

El análisis revela que 155 de los 371 compromisos evaluados, más del 40 %, carecen de evidencia suficiente en los anexos publicados para respaldar las declaraciones de cumplimiento.

“La Auditoría reconoce dificultades para dar seguimiento a los recursos o evaluar sus resultados, pero aun así concluye que varios compromisos fueron cumplidos solo porque se presentó documentación”, explicó Isaías Ramos, biólogo e integrante de la mesa técnica.

Ejemplos de inconsistencias señaladas

* Estabilidad de relaves y drenaje ácido: El tomo 9 califica como “conforme” pese a deficiencias en monitoreo geotécnico que limitan la capacidad de respuesta ante riesgos de inestabilidad.

* Plan de Emergencia: No se verificó un protocolo integral para comunidades aguas abajo ni mecanismos de alerta.

* Informes de MiAmbiente: Los resultados de laboratorio de 2026 muestran excedencias significativas de parámetros de agua, pero no fueron incorporados en el análisis.

* Inversión comunitaria: El compromiso de $5 millones anuales no pudo ser verificado, pues solo se revisaron registros de 2018 y 2019.

Hallazgos

Daniel Holness, director ejecutivo de Ceaspa, comentó que los hallazgos refuerzan la necesidad de que las decisiones públicas se basen en información verificable.

“Cuando una revisión encuentra que una parte de las conclusiones no puede corroborarse con la evidencia disponible, lo responsable es completar ese análisis antes de darlo por concluido”, expresó el director ejecutivo de Ceaspa.

Holness recordó que Panamá es uno de los tres países carbono negativos del mundo, lo que convierte su patrimonio natural en un activo ambiental global. Por ello, insistió en que el cierre de la mina debe apoyarse en análisis rigurosos que contemplen sus implicaciones ambientales, sociales y económicas.

Recomendaciones de la Mesa Técnica

El comunicado exige a las autoridades:

* No aceptar el Informe Final mientras persistan vacíos metodológicos.

* Emitir las no conformidades y requerir la evidencia faltante con plazos claros.

* Ejecutar procesos sancionatorios según la normativa vigente.

* Revisar la suficiencia de la garantía financiera frente a pasivos ambientales.

* Garantizar transparencia y participación ciudadana conforme al Acuerdo de Escazú y la Resolución de Gabinete No. 19.

Lilian Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, subrayó que el objetivo de la Mesa Técnica es aportar criterios independientes que fortalezcan el proceso de cierre.

“Nuestro análisis no busca sustituir las competencias de las autoridades, sino contribuir a que las decisiones se adopten con el mayor rigor y transparencia”, concluyó Guevara.