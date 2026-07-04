Juego limpio: si la evidencia científica no te dice nada, entonces la mitología es más poderosa

Tras varios meses de trabajo riguroso y la aplicación de los principios de las auditorías integrales, SGS, contratada por el Estado panameño a través del Ministerio de Ambiente para verificar el cumplimiento de los componentes ambientales, legales, operacionales y de riesgos asociados a la mina Cobre Panamá, entregó el informe final de la auditoría.

Podemos sintetizar con evidencia técnica verificable e independiente que este informe final confirma que la mina Cobre Panamá mantiene monitoreo ambiental, controles operacionales y cumplimiento bajo los más exigentes estándares internacionales.

La diferencia entre una inspección y una auditoría radica en la ponderación con la cual se califica numéricamente y eso hizo SGS en este trabajo de varios meses.

La calificación final de la auditoría es de 87.73 %. Por ejemplo, en el componente legal/laboral se obtuvo una calificación de 88.23 %, lo que derriba muchas narrativas sin sustento alguno, vendidas a la opinión pública nacional durante muchos años con afirmaciones difundidas en medios importantes del país. Se llegó a decir que en el proyecto había miles de trabajadores chinos y filipinos entre otras nacionalidades, lo que resulta ser totalmente falso.

Cuando se profundiza en el análisis y resultados de este componente de la auditoría se puede apreciar que la calificación de estos subcomponentes demuestra que más del 91 % del total de los trabajadores siempre fueron nacionales panameños.

En cuanto al componente ambiental, el tema más cuestionado por las mitologías antimineras, era el manejo del agua. Se puede apreciar claramente en el informe final la evidencia de la buena gestión y estándares internacionales del agua en el proyecto de Minera Panamá. Además, se confirma que el 99 % del agua utilizada en los procesos es cosechada de la lluvia y el 78 % se recicla, mucho más que cualquier otra actividad económica en la república de Panamá.

La operación completa del proyecto de producción a lo largo de todo el complejo minero, entiéndase tajo, planta metalúrgica y tina de relave, además de la planta generadora de energía y el puerto internacional, obtuvo una calificación de 90.20 %. Son números que desmienten todas las afirmaciones sostenidas desde mucho antes, durante la vida de la mina e incluso a tres años del cierre abrupto. Un cierre que no impidió que la empresa y el Estado le dieran el seguimiento a las labores de preservación y cuido, garantizando la seguridad, tanto del tajo, como de las maquinarias y de la tina de relave.

Hay una correlación entre cada uno de los componentes y subcomponentes evaluados. He ahí el porqué de las altas evaluaciones porcentuales, demostrando que Quantum siempre fue y actuó responsablemente a pesar de todo lo dicho y actuado en su contra. La verdad se ha impuesto.

Como toda actividad humana, sin importar el sector económico, la minería implica riesgos. Precisamente, por eso es clave una gestión preventiva eficiente. En cualquier proyecto o actividad, los especialistas deben eliminar los riesgos cuando sea posible; y, cuando no lo sea, reducirlos al mínimo y prepararse con la tecnología disponible para enfrentarlos.

La calificación de 81.70 % en el componente de riesgos, al igual que las obtenidas en los demás componentes y subcomponentes fue muy alta. Ello se explica porque, de los 370 compromisos ambientales evaluados en esta auditoría integral, científica y basada en evidencias, 368 fueron cumplidos. Dos de los componentes recibieron observaciones de incumplimiento en temas de reforestación en otras provincias fuera del área del proyecto, donde los campesinos utilizaron la madera durante la pandemia. Hay que recalcar que son puntos completamente subsanables y no son inhabilitantes.

Se cumplieron 268 de los 370 compromisos plasmados en el Estudio de Impacto Ambiental. En cualquier actividad humana eso representa un excelente nivel de cumplimiento. ¡Imagínense un bateador que registre 368 imparables en 370 turnos al bate! Imposible de alcanzar.

Evalúe el lector cada concepto, componente y subcomponente de la auditoría y saque sus propias conclusiones. ¿Le seguimos haciendo caso a la narrativa mitológica o nos llevamos por la ciencia? Acta non verba.