TE reorganiza centros de votación en Panamá y San Miguelito

La organización de las elecciones generales de 2029 avanza desde ahora. El Tribunal Electoral inició una reorganización de los centros de votación en los distritos de Panamá y San Miguelito con la creación de 22 nuevos centros, la reubicación de siete y la eliminación de otros seis, como parte de un proceso para adecuar la infraestructura electoral al crecimiento urbano y a los cambios demográficos registrados en ambos distritos.

La medida quedó establecida en la Resolución No. 22-DNOE, publicada en el Boletín Electoral No. 6034. Además de modificar la red de centros de votación, la institución ordenó el bloqueo temporal de 19 centros en el sistema de organización electoral para impedir la incorporación de nuevos electores mientras concluye la actualización de la cartografía electoral.

La reorganización responde a una realidad que el Tribunal Electoral observa desde hace varios años: el crecimiento de nuevas urbanizaciones, la concentración de población en determinados corregimientos, el deterioro de algunas infraestructuras utilizadas como centros de votación y la decisión de algunos planteles privados de dejar de prestar sus instalaciones para los procesos electorales.

Del total de nuevos centros de votación, nueve estarán ubicados en el distrito de Panamá y 13 en San Miguelito. Con estas incorporaciones, el Tribunal Electoral busca acercar los lugares de votación a los electores y distribuir de forma más equilibrada la cantidad de ciudadanos asignados a cada centro.

La resolución también ordena el traslado de siete centros de votación. Entre ellos figuran cambios en Santa Ana, Calidonia, Bella Vista y Ancón. En algunos casos, los electores pasarán de escuelas públicas o privadas a otros planteles educativos o instalaciones con mayor capacidad para atender la demanda.

Como parte del proceso también se eliminan seis centros de votación que dejarán de formar parte de la organización electoral. Estos cambios obedecen a criterios técnicos relacionados con la accesibilidad, la capacidad de las instalaciones y la nueva distribución de la población.

Mientras se completa la reorganización, el Tribunal Electoral bloqueó temporalmente 19 centros de votación en el sistema electoral. La medida busca evitar que nuevos electores sean asignados a centros que se encuentran en proceso de revisión o redistribución, entre ellos algunos de los que concentran un mayor número de votantes en los distritos de Panamá y San Miguelito.

La reorganización de los centros de votación constituye una de las primeras etapas de preparación de las elecciones generales de 2029. En los próximos años, el Tribunal Electoral continuará con la actualización del padrón electoral, la planificación logística y la definición de la infraestructura que utilizará para organizar los comicios.