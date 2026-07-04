Recomiendan una sola oferta para el Hospital de Panamá Norte

La comisión evaluadora designada por el Ministerio de Salud recomendó la propuesta presentada por Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. para el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo Hospital de Panamá Norte, tras concluir que fue la única empresa que cumplió con todos los requisitos establecidos en el pliego de cargos. El informe, fechado el 30 de junio de 2026, será remitido a la entidad para que continúe el trámite de adjudicación del contrato, cuyo valor supera los $79 millones.

El documento correspondiente al acto público detalla la evaluación de las tres ofertas recibidas para desarrollar una obra que incluye los estudios y diseños, la construcción de la infraestructura hospitalaria, el equipamiento médico y el mantenimiento de las instalaciones.

De acuerdo con el informe, Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. presentó una oferta económica de $79,621,057.65 y obtuvo 99 puntos de un máximo de 100 en la evaluación técnica, administrativa, financiera y económica. La comisión le otorgó la puntuación máxima en los criterios administrativos, técnicos y económicos, mientras que en el componente financiero alcanzó 17 de los 18 puntos posibles.

Las otras dos propuestas fueron declaradas no cumplientes. En el caso de CTL Ingeniería, S.A., cuya oferta ascendió a $79,724,418.12, la comisión señaló que la empresa no presentó la fianza de propuesta correspondiente al acto público evaluado. Además, identificó incumplimientos relacionados con la documentación financiera, administrativa y técnica exigida en el pliego de cargos, entre ellos deficiencias en los estados financieros, la documentación notariada, las cartas de financiamiento y la acreditación de experiencia del personal técnico, por lo que recomendó desestimar la propuesta.

La tercera oferta, presentada por Constructora Rigaservices, S.A. por $79,674,226.00, también fue descartada. Aunque la empresa cumplió con la mayor parte de los requisitos documentales, la comisión determinó que no alcanzó el índice mínimo de liquidez exigido en el pliego de cargos, requisito considerado obligatorio para continuar en el proceso de evaluación.

Las tres ofertas económicas presentadas mostraron escasa diferencia entre sí. La propuesta recomendada fue la de menor monto, seguida por la de Constructora Rigaservices, S.A. y la de CTL Ingeniería, S.A. Sin embargo, el informe destaca que el cumplimiento de los requisitos legales, administrativos, financieros y técnicos fue determinante para establecer la recomendación final.

Con la emisión del informe concluye la etapa de evaluación de las propuestas. Corresponde ahora al Ministerio de Salud analizar la recomendación de la comisión y adoptar la decisión que proceda conforme a la Ley de Contrataciones Públicas y al pliego de cargos. Mientras tanto, los participantes conservan los derechos y recursos previstos en la normativa vigente antes de que se emita una eventual resolución de adjudicación.

El nuevo Hospital de Panamá Norte forma parte de los proyectos de infraestructura sanitaria impulsados por el Ministerio de Salud para ampliar la capacidad de atención en ese sector de la ciudad de Panamá. El contrato contempla el desarrollo integral de la obra, desde la elaboración de los estudios y diseños hasta la construcción, el equipamiento y el mantenimiento de las instalaciones.