‘Es difícil seguir viendo a tu victimario a cargo del país’

Es muy difícil imaginarse un país tan cerrado, un país donde te pueden castigar de diferentes maneras por emitir una opinión contraria a la opinión gubernamental. Te pueden despedir de tu trabajo, te pueden acosar, te pueden encarcelar, te pueden exiliar, te pueden desnacionalizar.Es bien difícil comprender, porque a cualquier ciudadano o ciudadana del mundo le cuesta entender cómo es posible que un régimen como el de Nicaragua no deje entrar a sus ciudadanos a su propio país o los destierre de su propio país. Hay miles de personas que reciben una notificación de la línea aérea o de la línea de autobuses diciendo que tienen prohibido el ingreso a Nicaragua. No hay causa, no hay explicación.No solamente son personas activas políticamente, muchísimos ciudadanos y ciudadanas del común son impedidos de entrar a Nicaragua y es una cosa complicada. Y las personas que son encarceladas y luego excarceladas, y muchas otras personas que son activistas, que están dentro de Nicaragua, están obligadas a ir a firmar a la estación de policía todos los días. No pueden salir de la ciudad, algunos tienen ciudad por cárcel, unos tienen casa por cárcel.