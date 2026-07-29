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Fútbol

Quién es Kiki Ramos, el joven que pasó de sobrevivir en Haití a defender a Argentina

Kiki Ramos vistió por primera vez la camiseta de Argentina
Kiki Ramos vistió por primera vez la camiseta de Argentina Redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/07/2026 11:36
El futbolista de Vélez Sarsfield, Stephen “Kiki” Ramos, hizo su debut con la Sub-17 de Argentina en un amistoso ante Ecuador.

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Stephen ”Kiki” Ramos vivió uno de los momentos más importantes de su joven carrera al debutar con la Selección Argentina Sub-17, un logro que trasciende lo deportivo y que ha conmovido a miles de aficionados por la historia de superación que hay detrás del futbolista de Vélez Sarsfield.

El joven, nacido en Haití en 2009, sumó sus primeros minutos con la camiseta albiceleste durante la victoria por 2-1 sobre Ecuador en un partido amistoso disputado a puertas cerradas en el estadio de Lanús. El encuentro forma parte de la preparación del equipo dirigido por Diego Placente con miras al Mundial Sub-17 que se celebrará entre noviembre y diciembre en Catar.

Sin embargo, el debut de “Kiki” va mucho más allá del fútbol. Cuando apenas era un bebé, sobrevivió al devastador terremoto que azotó Haití en 2010, una de las mayores tragedias en la historia del país caribeño. Con solo nueve meses de edad fue adoptado por una familia argentina, que le dio un nuevo hogar y la oportunidad de comenzar una nueva vida.

Fue en Argentina donde descubrió su pasión por el fútbol y empezó a construir su sueño. Su talento lo llevó a integrarse a las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, donde se convirtió en una de las promesas del club hasta recibir el esperado llamado de la Selección Argentina Sub-17.

El inspirador debut de Kiki Ramos con Argentina que conmueve al fútbol

El estreno con la Albiceleste representa la recompensa a años de esfuerzo y sacrificio. Aunque ingresó desde el banco de suplentes, su presencia en el campo fue uno de los momentos más destacados del amistoso, al simbolizar el camino recorrido desde una infancia marcada por la adversidad hasta defender los colores del país que lo acogió.

Argentina se quedó con la victoria gracias a los goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, mientras que Mateo Villanueva descontó para Ecuador. Ambas selecciones volverán a enfrentarse en un segundo amistoso antes de continuar su preparación para la cita mundialista.

Con este debut, Ramos no solo comienza a escribir su historia con la selección argentina, sino que también se consolida como un ejemplo de resiliencia, demostrando que, incluso después de las circunstancias más difíciles, los sueños pueden hacerse realidad.

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