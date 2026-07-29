Quién es Kiki Ramos, el joven que pasó de sobrevivir en Haití a defender a Argentina

El estreno con la Albiceleste representa la recompensa a años de esfuerzo y sacrificio. Aunque ingresó desde el banco de suplentes, su presencia en el campo fue uno de los momentos más destacados del amistoso, al simbolizar el camino recorrido desde una infancia marcada por la adversidad hasta defender los colores del país que lo acogió.Argentina se quedó con la victoria gracias a los goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, mientras que Mateo Villanueva descontó para Ecuador. Ambas selecciones volverán a enfrentarse en un segundo amistoso antes de continuar su preparación para la cita mundialista.Con este debut, Ramos no solo comienza a escribir su historia con la selección argentina, sino que también se consolida como un ejemplo de resiliencia, demostrando que, incluso después de las circunstancias más difíciles, los sueños pueden hacerse realidad.