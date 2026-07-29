Quién es Kiki Ramos, el joven que pasó de sobrevivir en Haití a defender a Argentina

Stephen ”Kiki” Ramos vivió uno de los momentos más importantes de su joven carrera al debutar con la Selección Argentina Sub-17, un logro que trasciende lo deportivo y que ha conmovido a miles de aficionados por la historia de superación que hay detrás del futbolista de Vélez Sarsfield.

El joven, nacido en Haití en 2009, sumó sus primeros minutos con la camiseta albiceleste durante la victoria por 2-1 sobre Ecuador en un partido amistoso disputado a puertas cerradas en el estadio de Lanús. El encuentro forma parte de la preparación del equipo dirigido por Diego Placente con miras al Mundial Sub-17 que se celebrará entre noviembre y diciembre en Catar.

Sin embargo, el debut de “Kiki” va mucho más allá del fútbol. Cuando apenas era un bebé, sobrevivió al devastador terremoto que azotó Haití en 2010, una de las mayores tragedias en la historia del país caribeño. Con solo nueve meses de edad fue adoptado por una familia argentina, que le dio un nuevo hogar y la oportunidad de comenzar una nueva vida.

Fue en Argentina donde descubrió su pasión por el fútbol y empezó a construir su sueño. Su talento lo llevó a integrarse a las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, donde se convirtió en una de las promesas del club hasta recibir el esperado llamado de la Selección Argentina Sub-17.