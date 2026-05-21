Mundial sub-17: Panamá al Grupo A con Catar, Egipto y Grecia

La selección sub-17 de Panamá, el cual esta siendo entrenada por Felipe Baloy, conoció a sus rivales para la Copa Mundial sub-17 de la FIFA Catar 2026 que se desarrollará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

El equipo juvenil, una vez culminado el sorteo oficial, fue emparejado dentro del Grupo A con Catar, Egipto y Grecia. El equipo panameño partió desde el Bombo 3 y finalmente ser sorteado dentro de este sector.

Panamá sub-17 clasificó de manera invicta a este torneo y buscará dejar una mejor imagen de la que dejó la edición anterior tras ser eliminado en la fase de grupos con un récord de tres derrotas y sin ningún punto obtenido. De hecho, en su último cotejo fue goleado 6-1 ante Uzbekistán.

Esta será la tercera vez consecutiva que Panamá sub-17 dispute el torneo y la quinta en toda su historia. Su mejor participación la tuvieron en México 2011 cuando fueron eliminados en los octavos de final. Esta ha sido la única vez en la que los panameños lograron acceder a la fase de eliminatoria dentro del torneo mundialista de esta categoría.

En estos momentos el equipo se mantiene disputando el Torneo Internacional Canteras de América 2026 en Rosario, Argentina. Lo dirigidos por Baloy han cosechado una victoria, un empate y una derrota en lo que se ha jugado del certamen.