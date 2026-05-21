Mundial sub-17: Panamá al Grupo A con Catar, Egipto y Grecia

Grupo A: Catar, Panamá, Egipto y Grecia.Grupo B: Corea del Sur, CAF 1, Nueva Caledonia y Ecuador.Grupo C: Argentina, Australia, CAF 2 y Dinamarca.Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudita y Uruguay.Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil y Uzbekistán.Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba y Takisjistán.Grupo G: Malí, Nueva Zelanda, Bélgica y Vietnam.Grupo H: España, China, Fiji y Marruecos.Grupo I: Brasil, República de Irlanda, Tanzania y Costa Rica.Grupo J: Estados Unidos, Montenegro, Chile y Argelia.Grupo K: México, Rumanía, Camerún y Venezuela.Grupo L: Japón, Colombia, Serbia y Honduras.