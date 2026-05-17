Panamá Sub-17 vence a Alianza Lima en debut del Torneo Canteras de América 2026

La selección masculina Sub-17 de Panamá ganó en su debut de este domingo en el Torneo Internacional Canteras de América, que se disputó en Rosario, Argentina, como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

El equipo dirigido por Felipe Baloy obtuvo un marcador de 1-0 contra el club peruano Alianza Lima en el Complejo Polideportivo Jorge B. Griffa.

Panamá integra el grupo C del torneo junto a la selección Sub-17 de Paraguay, además de los clubes Alianza Lima, de Perú, y Peñarol, de Uruguay.

La Federación Panameña de Fútbol informó que Baloy convocó a 23 jugadores para esta gira internacional, que servirá de preparación y evaluación de cara al próximo Mundial Sub-17.

Será la segunda participación de Panamá en el Torneo Internacional Canteras de América, luego de alcanzar el subcampeonato en la edición de 2023.

Tras el debut ante Alianza Lima, la selección panameña enfrentará el lunes 18 de mayo a Peñarol y cerrará la fase de grupos el martes 19 frente a Paraguay.

Los líderes de cada grupo y el mejor segundo lugar avanzarán a las semifinales del certamen, mientras que la final de la Copa de Oro se disputará el próximo 22 de mayo.

Felipe Baloy continúa utilizando estos compromisos internacionales para fortalecer el grupo que representará a Panamá en la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2026, torneo al que la selección logró clasificarse tras una destacada actuación en el Premundial de Concacaf.