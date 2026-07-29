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Honduras recurre a Panamá y Nicaragua para frenar altos costos eléctricos

Diputados en la sesión del 27 de julio aprueban compra de energía a Nicaragua y Panamá a través de mecanismo regional.
Diputados en la sesión del 27 de julio aprueban compra de energía a Nicaragua y Panamá a través de mecanismo regional. Cedida | Congreso Nacional de Honduras
Por
Mileika Lasso
  • 29/07/2026 11:57
La compra transfronteriza busca desplazar la costosa generación térmica con diésel y búnker en Honduras. Pan-Am Generating aportará 50 MW a la red hondureña bajo un contrato de $0.08 por kilovatio hora

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El pleno del Congreso Nacional de Honduras aprobó dos contratos de suministro para la importación de 80 megavatios (MW) de energía eléctrica procedentes de Panamá y Nicaragua. La operación, realizada a través del Mercado Eléctrico Regional (MER), asegura la compra de potencia a un precio de $0.08 por kilovatio, cifra que representa la mitad del costo promedio del mercado nacional hondureño, situado en hasta $0.16.

Del total contratado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), 50 megavatios corresponden a la empresa instalada en Panamá, Pan-Am Generating Limited S.A. de C.V. Los 30 megavatios restantes los proveerá la firma nicaragüense Edenisa Energy Trading S.A. de C.V.

A pesar de la aprobación legislativa hondureña el lunes 27 de julio, el proceso evidenció vacíos en la fiscalización del gasto público. Durante la sesión plenaria, el diputado liberal Alejandro Canelas cuestionó que los dictámenes sometidos a votación carecían de los valores monetarios de las transacciones. Ante el reclamo, el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, solicitó incorporar una ficha técnica para subsanar la omisión en el documento final.

Los acuerdos no constituyen contrataciones recientes. A través de un comunicado de prensa del Congreso Nacional de Honduras, el gerente general de la Enee, Guillermo Peña Panting, precisó que ambos pactos datan de diciembre de 2025 —el 15 de diciembre en el caso de Edenisa y el 22 de diciembre para Pan-Am Generating—. Según Peña Panting, la intervención del Congreso respondió a que los contratos superaron el periodo de la administración presidencial saliente, requisito legal impuesto a los compromisos transfronterizos.

Por su parte, el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), Héctor Corrales, sostuvo que estas compras por concurso simplificado son procedimientos habituales de un año de duración para atender situaciones de déficit energético bajo la supervisión del marco regional.

Diputados de diversas bancadas partidarias coincidieron en el impacto económico favorable de la tarifa acordada. El parlamentario Mario Pérez argumentó que el país debe reducir la compra de energía basada en diésel y búnker, orientándose hacia costos competitivos y fuentes renovables. En ese mismo sentido se pronunciaron los legisladores Milton Puerto y Germán Altamirano, quienes respaldaron la vigencia de los contratos aprobados para el periodo 2026-2030.

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