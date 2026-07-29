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Policía Nacional prepara compra de 147 vehículos por más de $5.9 millones

La Policía Nacional prepara una nueva compra de vehículos para reforzar sus operaciones en distintos puntos del país.
La Policía Nacional prepara una nueva compra de vehículos para reforzar sus operaciones en distintos puntos del país. Cedida
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 29/07/2026 12:28
La distribución de los vehículos se definirá según el mapa delictivo y la Policía reporta que 64% de su flota supera los cinco años.

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La Policía Nacional se prepara para otra renovación de su flota. El Ministerio de Seguridad Pública sustentó ante la Comisión de Presupuesto un crédito de $11,723,301 para reactivar vehículos y modernizar la plataforma tecnológica del Centro de Operaciones Nacionales, C-5.

La compra contempla 147 vehículos, según la pregunta formulada por el diputado Luis Duke, de libre postulación por el circuito 8-2, aunque funcionarios de la Policía hablaron durante la sesión de 156 unidades móviles. Esa diferencia debe ser aclarada antes de cerrar el proceso de adquisición.

Duke puso el problema en contexto: San Miguelito, distrito que representa, enfrenta una de las mayores incidencias delictivas del país.

“¿Alguno de estos vehículos está contemplado para el distrito de San Miguelito? ¿Todo esto responde a alguna estrategia nacional de seguridad para disminuir la delincuencia?”, preguntó.

Durante la sustentación presupuestaria también surgieron preguntas sobre el mecanismo de compra de los vehículos.
Durante la sustentación presupuestaria también surgieron preguntas sobre el mecanismo de compra de los vehículos. Luis García | La Estrella de Panamá
El mapa delictivo decide dónde van

Francisco Castro, subdirector general de la Policía Nacional, explicó que la distribución responde a información de la Dirección de Planificación Estratégica.

“Nosotros contamos con una dirección de planificación estratégica que cuenta con un sistema integrado donde se capta todo el comportamiento delictivo de zona por zona. Eso nos permite establecer un mapa de calor de las incidencias delictivas [...] y es así donde se hacen las asignaciones de estos recursos”, explicó.

En San Miguelito, Castro indicó que desde marzo de 2025 se asignaron 26 pick-ups y que para la nueva adquisición se contemplan otros vehículos y motocicletas.

La respuesta también incorporó una explicación sobre la dinámica territorial de las pandillas.

Ábrego dijo que existe “un cruce transístmico de las pandillas” desde Colón, pasando por Chilibre y San Miguelito, hasta el este de la capital.

Según el ministro, una medición preliminar de la administración apunta a una reducción de 180 a 121 pandillas identificadas.

“Hoy estábamos leyendo un estudio y me adelanto porque hay que terminar de estadísticamente verificarlo, pero de 180 pandillas que nuestra administración encontró, hoy la vemos reducida a 121”, dijo Ábrego.

La propia advertencia del ministro —“hay que terminar de estadísticamente verificarlo”— obliga a tratar esa cifra como preliminar.

Policía Nacional prepara compra de 147 vehículos por más de $5.9 millones
¿Cuánto cuesta cada vehículo?

Duke pidió conocer los precios unitarios. Entre los valores de referencia entregados durante la sesión aparecen $94,374 para un pick-up doble cabina 4x4 automático con carrocería reforzada; $7,511.40 para una motocicleta de 250 cc con equipamiento policial; $116,860 para determinados camiones y $37,966 para pick-ups doble cabina 4x4 con equipamiento policial bajo convenio marco.

El diputado también preguntó por la marca de los vehículos. La respuesta fue que el Ministerio no establecería una marca específica, sino características técnicas.

“Nosotros buscamos la característica técnica y lo ofrecemos al mercado”, explicó Fernández.

¿Compra directa o licitación?

Aquí apareció una de las preguntas más concretas de la sesión. Duke preguntó: “¿Los 147 vehículos se van a comprar por algún tipo de licitación pública o va a hacer compra directa?”.

Fernández respondió: “Los que corresponden al portal de tienda virtual, de convenio marco se comprarán a través de convenio marco y los que no contemplen la tienda virtual será a través de licitación pública”.

Por tanto, con la documentación entregada no se puede hablar de contrataciones secretas. Lo que sí queda como pregunta de seguimiento es qué vehículos se comprarán mediante convenio marco y cuáles llegarán a una licitación pública.

Policía Nacional prepara compra de 147 vehículos por más de $5.9 millones
Una flota que también se está descartando

La compra ocurre mientras la Policía mantiene una cantidad importante de vehículos antiguos.

Durante la sesión se señaló que 64% de la flota supera los cinco años y que 15% está en proceso de descarte.

Duke preguntó qué plan existe “para no volver a pedir otra flota” y qué ocurre con los vehículos retirados.

Fernández respondió que el Ministerio de Economía y Finanzas mantiene un contrato con una empresa de chatarreo y que la Policía entregó más de 700 vehículos durante el último año.

“Aún tenemos una flota bastante grande para ir trabajando en el chatarreo”, dijo. También explicó que se completa documentación para entregar un segundo lote.

El crédito también contempla la modernización tecnológica del Centro de Operaciones Nacionales, C-5.
El crédito también contempla la modernización tecnológica del Centro de Operaciones Nacionales, C-5.
C-5: cinco años de soporte

El crédito no se limita a vehículos. También incluye la modernización del C-5.

Duke preguntó qué ocurrirá después de cinco años de soporte tecnológico y cómo evitar que el Estado vuelva a enfrentar obsolescencia.

Alexander Samaniego, subdirector de Innovación, Tecnología y Ciberseguridad del Ministerio de Seguridad Pública, explicó que las plataformas requieren actualizaciones y licenciamientos periódicos.

“Todo equipo tecnológico lleva actualizaciones periódicas”, dijo. Añadió que los licenciamientos son anuales y que sin esas actualizaciones las plataformas no pueden cumplir las funciones operativas para atender los casos policiales.

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