Policía Nacional prepara compra de 147 vehículos por más de $5.9 millones

Duke pidió conocer los precios unitarios. Entre los valores de referencia entregados durante la sesión aparecen $94,374 para un pick-up doble cabina 4x4 automático con carrocería reforzada; $7,511.40 para una motocicleta de 250 cc con equipamiento policial; $116,860 para determinados camiones y $37,966 para pick-ups doble cabina 4x4 con equipamiento policial bajo convenio marco.El diputado también preguntó por la marca de los vehículos. La respuesta fue que el Ministerio no establecería una marca específica, sino características técnicas.'Nosotros buscamos la característica técnica y lo ofrecemos al mercado', explicó Fernández.<b>¿Compra directa o licitación?</b>Aquí apareció una de las preguntas más concretas de la sesión. Duke preguntó: '¿Los 147 vehículos se van a comprar por algún tipo de licitación pública o va a hacer compra directa?'.Fernández respondió: 'Los que corresponden al portal de tienda virtual, de convenio marco se comprarán a través de convenio marco y los que no contemplen la tienda virtual será a través de licitación pública'.Por tanto, con la documentación entregada no se puede hablar de contrataciones secretas. Lo que sí queda como pregunta de seguimiento es qué vehículos se comprarán mediante convenio marco y cuáles llegarán a una licitación pública.