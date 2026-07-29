La ‘ola brasileña’: marcas de Brasil invaden el comercio panameño

La llegada de marcas brasileñas como Mormaii, FARM Rio y Above acelera la integración comercial entre Panamá y Brasil. Más allá de captar el mercado minorista local, las empresas del gigante sudamericano buscan aprovechar la infraestructura logística panameña y las ventajas arancelarias del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos y el Mercosur para convertir al país en su centro de distribución y reexportación regional.

En el sector de la moda y lifestyle, una de las primeras en aterrizar fue la marca carioca FARM Rio inauguró su primera boutique en Centroamérica dentro del centro comercial Multiplaza en enero de 2026, como parte de un plan de expansión regional. A esto se sumó la firma de indumentaria y artículos deportivos Mormaii, originaria de Santa Catarina, que este domingo 26 de julio realizó activaciones promocionales en el marco del Casco Peatonal de La Playita de Las Garzas para posicionar sus líneas de calzado, indumentaria outdoor y artículos acuáticos.

La marca que inició hace cuatro décadas con la fabricación artesanal de trajes de neopreno para surfistas en el municipio de Garopaba ha evolucionado hacia un portafolio internacional de indumentaria, calzado, relojes, lentes y artículos acuáticos. Hoy, la empresa apunta a consolidar su presencia directa en el Panamá.

“Para nosotros, este evento es una oportunidad para acercar Mormaii al público panameño y compartir una forma de vivir que combina deporte, bienestar y conexión con la naturaleza”, declaró Eric Shasho, director general de Mormaii Panamá, al referirse a la estrategia para captar a consumidores locales enfocados en la vida activa y el turismo de aventura.

Los movimientos de Mormaii y FARM Rio encabezan una marejada de marcas procedentes del gigante sudamericano que apuestan por el mercado panameño como vitrina de expansión regional.

En la línea de consumo masivo, la empresa Above Cosmetics concretó su entrada al mercado panameño mediante acuerdos de distribución en cadenas de supermercados como El Machetazo y Jumbo, apostando por la comercialización de antitranspirantes, protectores solares y productos de cuidado personal.

Anderson Sterdi, director ejecutivo de Above Cosmetics, explicó que la decisión de ingresar al país obedeció a los elevados costos que registra Panamá en el renglón de cuidado personal. “Los productos de higiene personal, así como de los medicamentos en Panamá, tienen precios muy altos. Entendemos que es una oportunidad de entrar en el país ofreciendo productos de alta calidad a precios económicos”, sostuvo el ejecutivo.

A nivel institucional, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) viene afirmando que Brasil se convirtió en un eje clave de la estrategia comercial del país. Desde agosto de 2025, la entidad identificó el interés de conglomerados del gigante sudamericano por establecerse en el territorio nacional con el propósito de utilizar el hub logístico, la Zona Libre de Colón y la red de tratados comerciales de Panamá.

Un factor determinante para los inversionistas sudamericanos es el Tratado de Promoción Comercial vigente entre Panamá y Estados Unidos. Debido a que Brasilia no mantiene un acuerdo comercial directo con Washington D.C., la instalación de empresas en suelo panameño abre la posibilidad de transformar, ensamblar o reexportar bienes hacia el mercado estadounidense con ventajas arancelarias.

Con la agenda técnica de negociación abierta desde junio de 2026 y la visita de misiones empresariales promovidas por la Cámara de Comercio e Industrias Brasil–Panamá, el intercambio económico entre ambas naciones avanza hacia la consolidación de un marco regulatorio previsible para nuevos flujos de capital privado.