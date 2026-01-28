Mulino y Lula sellan alianza estratégica con foco en comercio e integración regional

Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, suscribieron una serie de acuerdos y compromisos orientados a profundizar la cooperación comercial, de inversiones, logística y ambiental, durante un encuentro oficial celebrado en Panamá en el marco de la visita de Estado del mandatario brasileño.

La reunión permitió consolidar los avances logrados tras la visita del presidente Mulino a Brasil en agosto de 2025 y marcar una hoja de ruta para una relación bilateral de mayor alcance, con énfasis en la integración regional y el desarrollo sostenible.

Uno de los principales resultados fue el impulso al fortalecimiento del comercio y la inversión, con el reconocimiento del papel estratégico de Panamá como plataforma logística regional. Ambos mandatarios coincidieron en potenciar el Canal de Panamá, los puertos y los sistemas multimodales como ejes para facilitar el intercambio entre Brasil, Centroamérica, el Caribe y mercados internacionales, mediante iniciativas conjuntas para mejorar la conectividad y la competitividad económica.

En el plano institucional, el presidente Mulino destacó las gestiones de Brasil para avanzar en su adhesión al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, un paso que refuerza la seguridad jurídica y la protección del comercio marítimo internacional.

Como parte de la agenda de integración, los mandatarios resaltaron la condición de Panamá como Estado Asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur) y celebraron la firma de los términos de referencia para profundizar el Acuerdo de Complementación Económica No. 76, con miras a establecer un acuerdo bilateral de alcance parcial que regule el comercio preferencial entre ambos países, de acuerdo al gobierno de Brasil.

En materia de inversiones, se concretó la firma del Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones (ACFI), que establece un marco moderno para promover la inversión recíproca, fortalecer la seguridad jurídica y prevenir controversias. También se destacó el fortalecimiento del vínculo empresarial, respaldado por la creación de la Cámara de Comercio e Industria Brasil–Panamá y el desarrollo de misiones comerciales bilaterales.

Ambos gobiernos coincidieron en resaltar la relevancia del Acuerdo Mercosur–Unión Europea como un hito para el comercio regional y reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y el desarrollo sostenible. En el sector agropecuario, acordaron ampliar la cooperación en seguridad alimentaria, innovación tecnológica, sanidad animal y vegetal y agricultura familiar, con el objetivo de fomentar un comercio agrícola más justo y mitigar la inflación de alimentos.

La agenda bilateral también incluyó avances en cooperación tributaria, logística, transporte marítimo, turismo, ciencia y tecnología, así como en el ámbito sanitario, mediante la colaboración entre el Centro Regional de Investigación en Vacunas y Biofármacos de Panamá y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). En materia de seguridad y defensa, se destacó la firma del contrato entre Embraer y el SENAN para la adquisición de aeronaves A-29 Super Tucano.

En el ámbito ambiental, los presidentes acordaron intensificar la cooperación frente al cambio climático, la protección de la Amazonía, el Parque Nacional Darién y los ecosistemas marinos, además de promover los biocombustibles como parte de la transición energética regional.

Finalmente, ambos mandatarios coincidieron en que las visitas de alto nivel y la realización del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF en alianza con el Gobierno de Panamá, contribuirán a proyectar a la región como un espacio de estabilidad y oportunidades, en el contexto de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.