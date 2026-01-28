Mulino y Lula sellan alianza estratégica con foco en comercio e integración regional

Los presidentes de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, y de Brasil, <b><a href="/tag/-/meta/luiz-inacio-lula-da-silva">Luiz Inácio Lula da Silva</a></b>, suscribieron <b>una serie de acuerdos y compromisos orientados a profundizar la cooperación comercial, de inversiones, logística y ambiental</b>, durante un encuentro oficial celebrado en Panamá en el marco de la visita de Estado del mandatario brasileño.La reunión permitió <b>consolidar los avances logrados tras la visita del presidente Mulino a Brasil en agosto de 2025 y marcar una hoja de ruta para una relación bilateral de mayor alcance</b>, con énfasis en la integración regional y el desarrollo sostenible.Uno de los principales resultados fue el impulso al <b>fortalecimiento del comercio y la inversión</b>, con el reconocimiento del papel estratégico de Panamá como <b>plataforma logística regional</b>. Ambos mandatarios coincidieron en potenciar el <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b>, los puertos y los sistemas multimodales como ejes para facilitar el intercambio entre Brasil, Centroamérica, el Caribe y mercados internacionales, mediante iniciativas conjuntas para mejorar la conectividad y la competitividad económica.En el plano institucional, el presidente Mulino destacó las gestiones de Brasil para avanzar en su <b>adhesión al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá</b>, un paso que refuerza la seguridad jurídica y la protección del comercio marítimo internacional.Como parte de la agenda de integración, los mandatarios resaltaron la condición de Panamá como <b>Estado Asociado del <a href="/tag/-/meta/mercosur-mercado-comun-del-sur">Mercado Común del Sur (Mercosur)</a></b> y celebraron la firma de los <b>términos de referencia para profundizar el Acuerdo de Complementación Económica No. 76</b>, con miras a establecer un acuerdo bilateral de alcance parcial que regule el comercio preferencial entre ambos países, de acuerdo al gobierno de Brasil.En materia de inversiones, se concretó la firma del <b>Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones (ACFI)</b>, que establece un marco moderno para promover la inversión recíproca, fortalecer la seguridad jurídica y prevenir controversias. También se destacó el fortalecimiento del vínculo empresarial, respaldado por la creación de la <b>Cámara de Comercio e Industria Brasil–Panamá</b> y el desarrollo de misiones comerciales bilaterales.Ambos gobiernos coincidieron en resaltar la relevancia del <b>Acuerdo Mercosur–Unión Europea</b> como un hito para el comercio regional y reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y el desarrollo sostenible. En el sector agropecuario, acordaron ampliar la cooperación en <b>seguridad alimentaria, innovación tecnológica, sanidad animal y vegetal y agricultura familiar</b>, con el objetivo de fomentar un comercio agrícola más justo y mitigar la inflación de alimentos.La agenda bilateral también incluyó avances en <b>cooperación tributaria, logística, transporte marítimo, turismo, ciencia y tecnología</b>, así como en el ámbito sanitario, mediante la colaboración entre el <b>Centro Regional de Investigación en Vacunas y Biofármacos de Panamá</b> y la <b>Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz)</b>. En materia de seguridad y defensa, se destacó la firma del contrato entre <b>Embraer y el SENAN</b> para la adquisición de aeronaves <b>A-29 Super Tucano</b>.En el ámbito ambiental, los presidentes acordaron intensificar la cooperación frente al <b>cambio climático</b>, la protección de la <b>Amazonía</b>, el <b>Parque Nacional Darién</b> y los ecosistemas marinos, además de promover los <b>biocombustibles</b> como parte de la transición energética regional.Finalmente, ambos mandatarios coincidieron en que las visitas de alto nivel y la realización del <b>Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026</b>, organizado por CAF en alianza con el Gobierno de Panamá, contribuirán a proyectar a la región como un espacio de estabilidad y oportunidades, en el contexto de la conmemoración del <b>Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.</b>