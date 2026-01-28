Audiencia a José Gabriel Carrizo se mantiene en fase preliminar por advertencia de inconstitucionalidad

La audiencia de garantías solicitada por el Ministerio Público a el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, se mantiene en una fase preliminar, sin que hasta el momento se haya legalizado la aprehensión ni imputado cargos, debido a la discusión de una advertencia de inconstitucionalidad presentada por la defensa.

La diligencia, que inició a las 5:05 p.m. bajo la presidencia de la jueza de garantías Oris Medina, se concentra exclusivamente en definir si el juzgado mantiene la competencia para conocer el caso o si debe remitirse a la Corte Suprema de Justicia, a partir de la condición que Carrizo tuvo como vicepresidente de la República hasta 2024.

Debate sobre competencia y prerrogativas

Durante la audiencia, la defensa —integrada por los abogados Roberto Moreno, Pedro Meilán y Leonardo Aparicio— sostuvo que Carrizo mantiene prerrogativas legales derivadas de su ejercicio como vicepresidente, argumento que, según explicaron, activa de manera inmediata una condición especial que debe ser analizada por la Corte Suprema de Justicia.

Los abogados aclararon que no se trata de una juramentación posterior ni de un nuevo cargo, sino de una interpretación jurídica vinculada a la naturaleza del cargo ejercido y a las condiciones que, a su juicio, subsisten tras la salida del puesto.

La jueza Medina consultó directamente a la defensa si Carrizo había sido juramentado nuevamente, a lo que esta respondió de forma negativa, reiterando que el planteamiento se sustenta en la interpretación del alcance de la prerrogativa.

Postura del Ministerio Público

La Fiscalía, representada por la fiscal Adela Cedeño, se opuso a la advertencia de inconstitucionalidad y afirmó que Carrizo no mantiene fuero ni prerrogativas legales, por lo que el caso debe continuar en el Sistema Penal Acusatorio.

Cedeño informó que este 28 de enero el Ministerio Público solicitó formalmente al Parlacen información sobre si el exvicepresidente conserva algún tipo de condición especial.

Advertencia de la jueza

En medio del debate, la jueza Oris Medina advirtió que, en caso de decidir remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que defina la competencia, y si no existe un pronunciamiento inmediato, el investigado podría quedar detenido mientras el alto tribunal resuelve el planteamiento.

La jueza también consultó a la defensa si tenía conocimiento de la orden de detención, a lo que los abogados respondieron afirmativamente, indicando que esta fue conocida y divulgada públicamente. La orden fue emitida el 26 de enero, según se detalló en audiencia.

Monto investigado y expediente

La defensa indicó que el expediente consta de 13 tomos de informes elaborados por la Contraloría General de la República, y que el monto actualmente investigado asciende a 1.9 millones de dólares. Explicaron que, en una fase preliminar, se mencionó una cifra de 3.9 millones, la cual fue posteriormente ajustada tras el análisis de la documentación.

La Fiscalía sostuvo que existen elementos suficientes para sustentar la investigación por presunto enriquecimiento injustificado, mientras que la defensa cuestionó que no se haya entregado de manera completa y oportuna toda la información del caso.

Cronología expuesta en audiencia

Durante su intervención, la fiscal Cedeño detalló que la investigación se inició el 15 de enero. Indicó que Carrizo salió del país el 17 de enero, en un vuelo de Avianca con destino a Colombia, pese a que tenía previsto regresar el 19 de enero.

Ese mismo día, señaló la fiscal, se realizaron gestiones a través de Interpol. Carrizo regresó al país el 27 de enero, fecha en la que se ejecutó la orden de detención.

La defensa, por su parte, sostuvo que la investigación formal comenzó el 19 de enero de 2026, y alegó falta de transparencia en la entrega de la información, señalando que la notificación formal de la orden se produjo el 26 de enero.

Receso y estado actual del proceso

A las 5:53 p.m., la jueza Oris Medina decretó un receso para analizar la advertencia de inconstitucionalidad y la documentación presentada por ambas partes.

Mientras este punto no sea resuelto, no se ha entrado a discutir la legalización de la aprehensión ni la imputación formal de cargos, que corresponden a etapas posteriores del proceso.

La audiencia no implica una declaración de culpabilidad y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo mantiene la presunción de inocencia, conforme a la ley.