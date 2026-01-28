Abogado del exvicepresidente Carrizo: ‘Hablamos con pruebas, no con política’

El abogado Víctor Orobio, miembro del equipo de defensa del exvicepresidente y excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo, afirmó la tarde de este miércoles 28 de enero que la acusación por presunto enriquecimiento injustificado carece de sustento y obedece a un error en el análisis financiero realizado por las autoridades.

Orobio ofreció sus declaraciones al llegar a la Plaza Ágora, en donde se encuentra la sede del sistema penal acusatorio en la ciudad de Panamá.

Carrizo fue aprehendido la mañana de este martes 27 de enero a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, procedente de Guatemala, en cumplimiento de una orden de aprehensión y conducción emitida por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de enriquecimiento injustificado.

En declaraciones a medios de comunicación, Orobio cuestionó la postura del procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez al señalar que evitó responder directamente sobre el fondo del caso.

“El procurador no dijo nada. Le hicieron una pregunta y no la contestó. Vamos a preguntarnos por qué no contestó”, manifestó.

El abogado subrayó que la defensa se mantiene en un plano estrictamente jurídico y no político. “Nosotros hablamos con pruebas, no somos políticos y nadie nos va a sacar expresiones políticas. Somos abogados técnicos jurídicos”, afirmó.

Orobio explicó que el supuesto enriquecimiento injustificado por 1.9 millones de dólares se origina en un error aritmético, al sumar dos veces un monto que ya había sido debidamente pagado. “Donde tenían que restar una suma, la sumaron dos veces. Al hacer eso, evidentemente el balance da 1.9 millones”, sostuvo.

Según la defensa, una vez corregido ese cálculo, no solo desaparece el supuesto desbalance patrimonial, sino que el resultado sería favorable para Carrizo.

“Vamos a demostrar que, en lugar de tener un desbalance de 1.9 millones de dólares, existe una cantidad a favor, por lo tanto, no hay enriquecimiento injustificado”, reiteró Orobio.

El exvicepresidente deberá comparecer ante un juez de garantías, quien determinará en audiencia la legalidad de la aprehensión y las medidas a aplicar, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación por presunto delito de enriquecimiento injustificado.