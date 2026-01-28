Jueza legaliza aprehensión e imputa cargos a José Gabriel Carrizo como autor de enriquecimiento injustificado

La jueza de garantías Oris Medina legalizó la aprehensión e imputó cargos como autor al exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por el presunto delito de enriquecimiento injustificado, y le impuso las medidas cautelares de casa por cárcel e impedimento de salida del país, al concluir la audiencia celebrada entre la tarde y la noche de este miércoles 28 de enero.

La diligencia, que se inició a las 5:05 p.m., se desarrolló a solicitud del Ministerio Público y estuvo marcada inicialmente por la discusión de una advertencia de inconstitucionalidad presentada por la defensa, relacionada con la competencia del caso. Tras analizar los argumentos, la jueza decidió continuar con el proceso dentro del Sistema Penal Acusatorio.

Sustento de la imputación

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía, representada por la fiscal Adela Cedeño, atribuyó a Carrizo la condición de autor del presunto delito y explicó que, de acuerdo con el análisis financiero realizado, los gastos y recursos asociados a su gestión como vicepresidente ascendieron a aproximadamente 9 millones de dólares, mientras que sus ingresos reportados fueron cercanos a los 7 millones de dólares.

Según el Ministerio Público, la diferencia entre ambas cifras sustenta un incremento patrimonial no justificado de 1.9 millones de dólares, monto que constituye la base de la imputación. La fiscal indicó que el caso se apoya en informes elaborados por la Contraloría General de la República.

Durante la sustentación, la Fiscalía explicó que el presunto enriquecimiento injustificado se configura a partir de tres hechos claramente identificados, derivados de una auditoría practicada por la Contraloría, los cuales, según el Ministerio Público, evidencian un incremento patrimonial que no habría sido debidamente justificado.

Mientras la fiscal detallaba los elementos que respaldan la imputación, Carrizo permaneció atento a la exposición y, en distintos momentos, apoyó la mano sobre su mejilla y dirigió la mirada hacia la representante del Ministerio Público, según se observó en la sala de audiencias.

Viajes y cronología expuesta en audiencia

Como parte de los elementos presentados, la fiscal Cedeño indicó que Carrizo adquirió boletos aéreos el 16 de enero y salió del país en la madrugada del 17 de enero, a la 1:24 a.m., en un vuelo con destino a Bogotá, Colombia. Posteriormente, según la Fiscalía, se trasladó hacia Guatemala.

La representante del Ministerio Público señaló que estos desplazamientos fueron considerados dentro del análisis del caso. La defensa, por su parte, sostuvo que los viajes realizados por Carrizo no eran recientes ni irregulares, y que corresponden a desplazamientos efectuados entre 2024 y 2026, principalmente entre Bogotá y Guatemala.

Ambiente en sala

En la sala de audiencias se encontraban once personas, todas familiares de José Gabriel Carrizo, quienes siguieron de cerca el desarrollo de la diligencia judicial.

Medidas cautelares y apelaciones

Tras escuchar a las partes, la jueza Oris Medina consideró que existían elementos suficientes para legalizar la aprehensión, dar paso a la imputación formal y aplicar medidas cautelares distintas a la detención preventiva. En consecuencia, ordenó casa por cárcel e impedimento de salida del país.

Tanto el Ministerio Público como la defensa anunciaron que apelaron las medidas cautelares, por lo que la decisión será revisada por un tribunal superior.