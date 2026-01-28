Omar Castillo es nombrado subcontralor tras aprobación de la Asamblea

Con 46 votos a favor y 12 en contra, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el nombramiento de Omar Castillo como subcontralor de la República.

La decisión se dio la noche de este miércoles 28 de enero, el mismo día en que la Comisión de Credenciales analizó los expedientes de los aspirantes al cargo, a raíz de la renuncia de Elí Felipe Cabezas Justavino, presentada en septiembre del año pasado.

El pasado 12 de enero, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que abrió el proceso de convocatoria o período de postulación de las personas aspirantes a ocupar el cargo.

La semana pasada culminó el proceso de presentación de documentos y este miércoles, la Comisión de Credenciales analizó los expedientes de los aspirantes.