Omar Castillo es nombrado subcontralor tras aprobación de la Asamblea

El diputado <b>Ernesto Cedeño</b> informó en su cuenta de <b>X (antes Twitter)</b> que <b>solo 11 de los 21 candidatos</b> cumplieron con los requisitos anunciados. Según explicó, la mayoría de los descartados <b>no autenticó sus títulos universitarios</b> en el lugar donde reposa el original del documento, como lo manda el <b>Código Judicial</b>, criterio que —afirmó— ha sido ratificado por la <b>Corte Suprema</b> y aclarado por el <b>procurador de la Administración</b>, en su opinión.La designación de Castillo también generó <b>cuestionamientos de algunos diputados</b>. 'Una vez más, esta Asamblea le entrega al Ejecutivo una designación tan importante como la del subcontralor, demostrando que no existe una real independencia y perdiendo la oportunidad de nombrar a una persona que sea contrapeso, fiscalizadora e independiente del Ejecutivo. Aquí solo se cuadran y votan', se quejó la diputada <b>Yamireliz Chong</b>, de la coalición <b>Vamos</b>.'Voté en contra del subcontralor <b>Omar Castillo</b>, señalado en el pasado por hacer campaña política desde su cargo como jefe de Presupuesto. Hay panameños que no han sido señalados y que sí pueden ejercer el cargo con solvencia moral', denunció, por su parte, la diputada del <b>Partido Popular</b>, <b>Patsy Lee</b>.