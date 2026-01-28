Panamá cerró 2025 con recorte del déficit superior al 45 %, aseguró Chapman en el ‘Davos de América’

Panamá cerró 2025 con una reducción del déficit fiscal superior al 45 %, un resultado que, según el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirma el éxito de la estrategia aplicada por el Gobierno para estabilizar las finanzas públicas y preservar el grado de inversión del país.

Durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Chapman aseguró que, pese a un entorno marcado por expectativas adversas de los mercados, Panamá logró enfrentar con éxito el reto fiscal de los últimos 20 meses. “Panamá enfrentó con éxito el reto fiscal durante los últimos 20 meses, logrando mantener y reafirmar su grado de inversión”, afirmó.

El ministro participó en la sesión plenaria titulada Estabilidad Macro, Deuda y Espacio Fiscal para Sostener la Confianza, donde destacó avances significativos en la gestión fiscal del país, respaldados —dijo— por resultados concretos que confirman la solidez macroeconómica.

Chapman recordó que, tras el fuerte incremento de la deuda pública provocado por la pandemia, el Gobierno Nacional puso en marcha una estrategia centrada en la disciplina fiscal, el control del gasto y el fortalecimiento de los ingresos. Esta combinación permitió desacelerar de manera sostenida el crecimiento de la deuda y mejorar los principales indicadores fiscales.

Como resultado de estas medidas, el cierre fiscal proyectado para 2025 no solo cumple, sino que supera la meta establecida, con una reducción del déficit superior al 45 %. A este desempeño se suma una caída significativa de la prima de riesgo país, que disminuyó en más del 54 %, al pasar de 353 puntos básicos en 2024 a cerca de 150 puntos básicos hacia finales de 2025.

De acuerdo con el ministro, estos indicadores reflejan una recuperación de la confianza de los mercados internacionales y fortalecen la sostenibilidad de las finanzas públicas. En ese contexto, reiteró que el camino hacia la estabilidad económica se construye sobre tres pilares fundamentales: transparencia, rendición de cuentas y un plan sólido.

De cara al presente año, Chapman señaló que el país se ha propuesto alcanzar un superávit primario por primera vez en casi 15 años, mediante un ajuste gradual y sostenible que consolide la estabilidad macroeconómica y refuerce la credibilidad de Panamá ante inversionistas y organismos multilaterales.

Durante su exposición, el titular del MEF también resaltó la importancia del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, al que calificó como un evento de alcance continental que posiciona a Panamá en el escenario global. Tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, indicó que este encuentro representa un seguimiento natural para atraer inversión de alto valor al país.

Con la presencia de representantes de los sectores público y privado, el foro se consolida como una plataforma estratégica para debatir el desarrollo económico sostenible, fortalecer la competitividad regional y generar oportunidades que trasciendan fronteras. “Más allá de las cifras, este cónclave mundial busca traducir el interés internacional en beneficios reales para los ciudadanos, como empleos permanentes y mayor bienestar humano”, enfatizó Chapman.

Agregó que, pese a encontrarse apenas en su segundo año, la masiva concurrencia demuestra que el mundo reconoce a Panamá como un país con un plan serio, sin improvisaciones y con una visión clara de futuro.

En la sesión participaron también la ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, Sariha Moya; la ministra de Finanzas y Servicio Público de Jamaica, Fayval Williams; el ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Rogelio Posada; y como moderador el exministro de Hacienda de Chile y director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, Felipe Larraín.

Chapman fue además ponente en el panel Panamá: puerta de entrada a las Américas, donde destacó los beneficios económicos, estratégicos y geográficos que posicionan al país como un foco de interés para los mercados financieros. Ante una consulta de la moderadora Lucía Meza, representante del CAF en Panamá, sobre el acceso a financiamiento para el plan de inversiones, el ministro explicó que la prioridad fue recuperar la confianza de los mercados, lo que abrió diversas opciones de financiamiento, especialmente internas, y permitió diseñar una estrategia para cubrir las necesidades hasta finales de la década.

Finalmente, subrayó la importancia de preparar a las nuevas generaciones para enfrentar el futuro sin temor, aprovechando herramientas como la inteligencia artificial como una palanca para acelerar el desarrollo humano y el progreso de las sociedades.