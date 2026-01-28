Procurador Gómez: el juez de garantías decidirá el caso de José Gabriel Carrizo

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, declaró la mañana de este miércoles 28 de enero que le corresponderá a un juez de garantía determinar la situación jurídica del exvicepresidente y excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático José Gabriel Carrizo.

Gómez recordó que este miércoles Carrizo acude a la audiencia de garantías por un presunto caso de enriquecimiento injustificado.

Carrizo fue aprehendido este martes 27 de enero a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en cumplimiento de una orden formal de aprehensión y conducción emitida por la Fiscalía Anticorrupción.

Al excandidato presidencial se le investiga por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

“Vengo a dar la cara porque soy inocente”, afirmó.

Añadió que decidió regresar al país, procedente de Guatemala, de forma inmediata tras conocer la orden en su contra.

“Aquí estoy. Preferí no atender la juramentación del Parlamento Centroamericano y venirme en el primer vuelo. Preferí venir a Panamá a dar la cara porque soy inocente”, expresó.

Carrizo deberá comparecer la tarde de este miércoles ante un juez de garantías en el sistema penal acusatorio de Plaza Ágora.