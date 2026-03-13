Panamá registra 795 jubilaciones de docentes en 2026, confirma el Meduca

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que hasta el 13 de marzo de 2026 un total de 795 docentes han presentado su renuncia al cargo por motivo de jubilación, como parte de los procesos regulares de culminación de servicios dentro del sistema educativo oficial.

Ante esta situación, la entidad explicó que ha iniciado el procedimiento para la designación de nuevos educadores mediante el Sistema de Procesos de Vacantes en Línea, conocido como Provel, con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo en los centros escolares del país.

La institución señaló que realiza esfuerzos permanentes para asegurar que cada estudiante cuente con su docente desde el inicio del año escolar, a través de los concursos de nombramiento de maestros y profesores.

No obstante, el ministerio indicó que durante el transcurso del año escolar suelen registrarse renuncias por jubilación y otras eventualidades que generan vacantes en distintos planteles, las cuales son atendidas mediante los mecanismos establecidos por la entidad.

En ese sentido, el Ministerio de Educación de Panamá solicitó la comprensión de la comunidad educativa mientras se completan los procedimientos administrativos necesarios para asignar a los nuevos docentes y asegurar la continuidad del proceso de enseñanza en las escuelas del país.