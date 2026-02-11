Año escolar 2026 iniciará con más de 3,000 nuevos nombramientos docentes

<a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">El Ministerio de Educación (Meduca)</a> informó a la comunidad educativa y al público en general los resultados del<b> Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2026</b>, en el que fueron seleccionados <b>3,150 educadores</b> para ocupar plazas dentro del sistema oficial, conforme a la <b>Ley 47 de 1946</b>, Orgánica de Educación, y al <b>Decreto Ejecutivo 56 del 10 de octubre de 2025</b>.La entidad indicó que los docentes cuyos nombres aparecen en la lista deberán tomar posesión de sus cargos <b>entre el 19 y el 25 de febrero en la Dirección Regional de Educación correspondiente al centro educativo asignado</b>. Advirtió además que quienes no se presenten dentro de ese período perderán automáticamente el cargo y no serán considerados para otro nombramiento durante el presente año escolar.El calendario escolar 2026 iniciará oficialmente el<b> 23 de febrero con la organización docente</b>, mientras que los educadores seleccionados comenzarán labores en sus planteles a <b>partir del 2 de marzo de 2026</b>.Para formalizar el nombramiento, los docentes deberán presentar los documentos originales previamente cargados en la plataforma digital del ministerio, entre ellos<b> copia de la cédula de identidad personal, certificados de salud física expedido por médico general o especialista y de salud mental emitido por un psiquiatra</b>, así como el <b>certificado de antecedentes personales otorgado por la Dirección de Investigación Judicial</b>. Meduca precisó que la falta de alguno de estos requisitos impedirá la toma de posesión.La institución también señaló que quedan prohibidos los movimientos internos de maestros y profesores, incluyendo traslados a otros centros educativos o cambios de cátedra distintos al nombramiento asignado, medida cuyo incumplimiento será sancionado conforme a la ley.