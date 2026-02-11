Año escolar 2026 iniciará con más de 3,000 nuevos nombramientos docentes

El Ministerio de Educación (Meduca) informó a la comunidad educativa y al público en general los resultados del Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2026, en el que fueron seleccionados 3,150 educadores para ocupar plazas dentro del sistema oficial, conforme a la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y al Decreto Ejecutivo 56 del 10 de octubre de 2025.

La entidad indicó que los docentes cuyos nombres aparecen en la lista deberán tomar posesión de sus cargos entre el 19 y el 25 de febrero en la Dirección Regional de Educación correspondiente al centro educativo asignado. Advirtió además que quienes no se presenten dentro de ese período perderán automáticamente el cargo y no serán considerados para otro nombramiento durante el presente año escolar.

El calendario escolar 2026 iniciará oficialmente el 23 de febrero con la organización docente, mientras que los educadores seleccionados comenzarán labores en sus planteles a partir del 2 de marzo de 2026.

Para formalizar el nombramiento, los docentes deberán presentar los documentos originales previamente cargados en la plataforma digital del ministerio, entre ellos copia de la cédula de identidad personal, certificados de salud física expedido por médico general o especialista y de salud mental emitido por un psiquiatra, así como el certificado de antecedentes personales otorgado por la Dirección de Investigación Judicial. Meduca precisó que la falta de alguno de estos requisitos impedirá la toma de posesión.

La institución también señaló que quedan prohibidos los movimientos internos de maestros y profesores, incluyendo traslados a otros centros educativos o cambios de cátedra distintos al nombramiento asignado, medida cuyo incumplimiento será sancionado conforme a la ley.