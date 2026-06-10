FIFA pone nuevas reglas para el Mundial 2026: bares, hoteles y aficionados podrían enfrentar multas por transmitir partidos

La FIFA endureció sus normas de derechos audiovisuales y advirtió que negocios, medios de comunicación, creadores digitales y hasta aficionados podrían enfrentar sanciones si transmiten o comparten contenido del torneo sin autorización.

Con el objetivo de blindar los multimillonarios contratos de televisión y plataformas digitales, la FIFA implementó una serie de restricciones que cambiarán la forma en que millones de personas viven y comparten la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Bares, restaurantes y hoteles no podrán transmitir los partidos sin licencia

Una de las medidas que más está dando de qué hablar es la que afecta directamente a establecimientos comerciales.

Según las nuevas disposiciones, restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, centros comerciales y otros negocios no podrán proyectar los partidos del Mundial durante su horario de atención sin contar con una licencia específica, incluso si no cobran entrada a sus clientes.

La normativa también alcanza a los hoteles, que necesitarán autorización previa para mostrar los encuentros en áreas comunes como lobbies, restaurantes, salones o espacios compartidos.

La intención de la FIFA es que cualquier exhibición pública del torneo cuente con los permisos correspondientes, tal como ocurre con otros grandes eventos deportivos internacionales.

Si eres aficionado, esto es lo que ya no podrás hacer

Las restricciones no solo alcanzan a las empresas. Los asistentes a los estadios y quienes sigan los partidos también tendrán límites sobre el contenido que podrán publicar en redes sociales.

Entre las acciones que la FIFA busca evitar están:

Transmitir en vivo los partidos desde el estadio a través de redes sociales.Publicar videos de goles, penales, jugadas o fragmentos completos del encuentro.Grabar las pantallas gigantes del estadio y difundir esas imágenes en internet.Compartir capturas de pantalla o imágenes oficiales con fines comerciales.

En cambio, sí estarán permitidos videos cortos del ambiente, la llegada al estadio, las celebraciones y la experiencia del aficionado, siempre que no incluyan acciones del juego protegidas por derechos audiovisuales.

Medios digitales y agencias también tendrán restricciones

Las nuevas reglas también impactan a medios de comunicación, plataformas digitales y agencias de contenido. La FIFA establece que la retransmisión de imágenes en vivo, la publicación de videos oficiales y la distribución de fotografías o material audiovisual del torneo requerirán las licencias o autorizaciones correspondientes.

El organismo busca evitar que terceros exploten comercialmente el contenido oficial sin formar parte de la red de socios y licenciatarios autorizados.

¿Habrá multas? Esto es lo que se conoce

Además de las restricciones, la FIFA contempla sanciones económicas para quienes incumplan las normas.

Aunque los montos finales dependerán del tipo de infracción y del uso indebido del contenido, las advertencias apuntan especialmente a negocios, plataformas y empresas que realicen exhibiciones públicas o distribuyan imágenes sin autorización.

De acuerdo con la información que circula sobre las nuevas políticas, las sanciones podrían afectar a:

Aficionados que hagan un uso comercial indebido del contenido.

Medios y plataformas digitales sin licencia.

Bares, restaurantes y hoteles que transmitan partidos sin autorización.

Empresas que utilicen imágenes o videos oficiales en campañas promocionales.

Un Mundial con más control que nunca

Las medidas ya generan debate entre aficionados y creadores digitales, quienes consideran que el Mundial 2026 tendrá uno de los esquemas de control de contenido más estrictos de la historia.

Para muchos, la posibilidad de compartir libremente la experiencia del torneo quedará limitada por la protección de los derechos comerciales de la FIFA.