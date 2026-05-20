Extensión de horario por Mundial 2026: requisitos y cómo solicitar el permiso

La cuenta regresiva para la Copa Mundial FIFA 2026 ya comienza a mover la actividad comercial y las autoridades anunciaron una medida que podría beneficiar a restaurantes, bares y distintos negocios: ya está habilitado el trámite para solicitar el permiso temporal de extensión de horario de operación durante el evento deportivo más esperado del planeta.

La autorización tendrá vigencia desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026, período en el que miles de fanáticos seguirán partidos, asistirán a actividades y aumentará el movimiento comercial en distintos puntos del país.

Comercios podrán extender su horario durante el Mundial 2026

La iniciativa permitirá que negocios interesados operen por más tiempo durante las semanas del torneo, una oportunidad que muchos comercios ven como una posibilidad para incrementar ventas y aprovechar el aumento de clientes durante la fiebre mundialista.

Las autoridades hicieron un llamado a los propietarios y representantes legales para que realicen el trámite con suficiente anticipación, evitando retrasos o inconvenientes de última hora.

Estos son los requisitos para solicitar el permiso temporal

De acuerdo con la información divulgada, los interesados deberán presentar:

✔ Formulario de trámites

✔ Nota o memorial dirigido al alcalde

✔ Copia de la cédula del propietario o representante legal

✔ Certificación vigente del Registro Público (si aplica para personas jurídicas)

✔ Copia del aviso de operaciones del local

✔ Paz y salvo municipal

✔ Pago en tesorería municipal por B/.500.00

Hay una condición importante que los negocios deben cumplir

Aunque el permiso autorice la extensión de horario, los comercios seguirán obligados a cumplir con las normas relacionadas con el ruido y los niveles de decibeles establecidos en la normativa vigente.

Según la regulación divulgada:

De 6:00 a.m. a 9:59 p.m.: máximo 60 decibeles

De 10:00 p.m. a 5:59 a.m.: máximo 50 decibeles

Las autoridades recordaron que las mediciones pueden realizarse desde las residencias afectadas en caso de denuncias.