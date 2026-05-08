Así puedes sacar el carnet blanco y verde en mayo 2026: precios, requisitos y sedes

Miles de personas que trabajan o buscan empleo en el sector de alimentos tendrán una nueva oportunidad para tramitar su carnet blanco y verde en Panamá.

La Región Metropolitana de Salud anunció una serie de ferias especiales en distintos puntos de la capital durante mayo de 2026, con cupos limitados y atención desde tempranas horas de la mañana.

Las jornadas estarán a cargo de varios centros de salud y buscan facilitar el acceso a este documento indispensable para manipuladores de alimentos, uno de los requisitos más solicitados en restaurantes, fondas, supermercados y negocios de comida.

¿Dónde serán las ferias del carnet blanco y verde?

El MINSA informó que las jornadas se realizarán en tres puntos distintos de la ciudad:

Tocumen

La feria se desarrollará frente a la barriada Las Américas, en Plaza Leonardos, al lado del Tribunal Electoral y Galerías Panamericanas.

Fechas: 13, 14 y 15 de mayo de 2026

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 mediodía

Cupos:

Carnet blanco: 100

Carnet verde: 50

Centro de Salud Dr. Luis E. Ramos (24 de Diciembre)

Fecha: sábado 16 de mayo de 2026

Hora: 6:00 a.m.

Cupos:

Carnet blanco: 200

Carnet verde: 200

Centro de Salud de Pedregal

Fecha: sábado 16 de mayo de 2026

Hora: 6:30 a.m.

Cupos:

Carnet blanco: 150

Carnet verde: 40

Requisitos para sacar el carnet blanco

Las personas interesadas deberán presentar:

- Copia de cédula o pasaporte

- Muestra de heces en envases adecuados y etiquetados

- Tarjeta de vacuna

- Acudir en ayunas

El costo del trámite será de B/. 25.00.

Requisitos para sacar el carnet verde

Para el carnet verde se necesitará:

Copia de cédula o pasaporte

Dos fotos tamaño carnet

Original y copia del carnet blanco vigente

El costo será de B/. 15.00.