Así puedes sacar el carnet blanco y verde en mayo 2026: precios, requisitos y sedes

Miles de personas que trabajan o buscan empleo en el sector de alimentos tendrán una nueva oportunidad para tramitar su carnet blanco y verde en Panamá. La Región Metropolitana de Salud anunció una serie de ferias especiales en distintos puntos de la capital durante mayo de 2026, con cupos limitados y atención desde tempranas horas de la mañana.Las jornadas estarán a cargo de varios centros de salud y buscan facilitar el acceso a este documento indispensable para manipuladores de alimentos, uno de los requisitos más solicitados en restaurantes, fondas, supermercados y negocios de comida.<b>¿Dónde serán las ferias del carnet blanco y verde?</b>El MINSA informó que las jornadas se realizarán en tres puntos distintos de la ciudad:<b>Tocumen</b>La feria se desarrollará frente a la barriada Las Américas, en Plaza Leonardos, al lado del Tribunal Electoral y Galerías Panamericanas.Fechas: 13, 14 y 15 de mayo de 2026Horario: 8:00 a.m. a 12:00 mediodíaCupos:Carnet blanco: 100Carnet verde: 50<b>Centro de Salud Dr. Luis E. Ramos (24 de Diciembre)</b><b>Fecha: sábado 16 de mayo de 2026</b>Hora: 6:00 a.m.Cupos:Carnet blanco: 200Carnet verde: 200Centro de Salud de Pedregal<b>Fecha: sábado 16 de mayo de 2026</b>Hora: 6:30 a.m.Cupos:Carnet blanco: 150Carnet verde: 40<b>Requisitos para sacar el carnet blanco</b><b>Las personas interesadas deberán presentar:</b>- Copia de cédula o pasaporte- Muestra de heces en envases adecuados y etiquetados- Tarjeta de vacuna- Acudir en ayunasEl costo del trámite será de B/. 25.00.<b>Requisitos para sacar el carnet verde</b>Para el carnet verde se necesitará:Copia de cédula o pasaporteDos fotos tamaño carnetOriginal y copia del carnet blanco vigenteEl costo será de B/. 15.00.