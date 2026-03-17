Carnet de salud en Panamá: fechas clave, requisitos y dónde sacarlo rápido en marzo 2026

Quienes necesitan tramitar su carnet de manipulador de alimentos en Panamá ya tienen nuevas oportunidades.

La Región Metropolitana de Salud anunció varias ferias en distintos puntos de la ciudad, donde los ciudadanos podrán obtener el carnet blanco y verde en jornadas específicas durante marzo de 2026.

Estas actividades, organizadas por el Ministerio de Salud, buscan facilitar el acceso a este documento obligatorio para quienes trabajan con alimentos, reduciendo tiempos de espera y acercando el servicio a más comunidades.

¿Dónde y cuándo serán las ferias?

El calendario arranca el jueves 19 de marzo, con una jornada para carnet verde en el Centro de Salud Rómulo Roux, en Pueblo Nuevo, desde las 7:00 a.m.

Ese mismo día se atenderá a quienes ya cuentan con carnet blanco vigente y requieren avanzar en el proceso.

Para el viernes 20 de marzo, la feria se traslada al Centro de Salud de San Felipe, en Casco Antiguo, donde se estará tramitando el carnet blanco desde las 7:00 a.m.

Mientras tanto, el sábado 21 de marzo habrá una jornada más amplia en el Centro de Salud de Kuna Nega, en Ancón, donde se ofrecerán ambos carnets. El horario será de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía.

Costos y diferencias entre carnet blanco y verde

El carnet blanco, que es el primer paso, tiene un costo que ronda entre B/.25.00 y B/.30.00, dependiendo del punto de atención.

Este documento certifica que la persona cumple con los requisitos básicos de salud para manipular alimentos.

Por su parte, el carnet verde tiene un costo de B/.15.00 y está dirigido a quienes ya cuentan con el carnet blanco vigente. En algunos puntos, como Kuna Nega, los cupos para este trámite son limitados.

Requisitos clave que debes llevar

Para evitar contratiempos, los asistentes deben presentarse con sus documentos completos.

En el caso del carnet blanco, se solicita copia de cédula o pasaporte, una foto tamaño carnet y una muestra de heces debidamente identificada. Además, las personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas.

Para el carnet verde, se requiere copia de cédula o pasaporte, dos fotos tamaño carnet y copia del carnet blanco vigente.