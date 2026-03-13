Carnet blanco y verde en Panamá: estos son los centros de salud donde podrás tramitarlo este fin de semana

La Región Metropolitana de Salud del Ministerio de Salud (MINSA) realizará una gran feria para tramitar el carnet blanco y verde, documentos obligatorios para quienes trabajan en la manipulación de alimentos y en actividades de interés sanitario en Panamá.

La jornada se desarrollará el sábado 14 de marzo de 2026 en varios centros de salud de la capital, mientras que una de las sedes también ofrecerá atención el domingo 15 de marzo, con cupos limitados para los interesados.

Las autoridades recomiendan acudir temprano, ya que la atención será por orden de llegada y cada instalación contará con una cantidad específica de cupos.

Centros de salud donde se realizará la feria

La feria se llevará a cabo en las siguientes instalaciones de salud de la ciudad de Panamá:

- Centro de Salud de Pedregal

- Centro de Salud de Santa Ana

- Centro de Salud Dr. Luis E. Ramos (24 de Diciembre)

- Centro de Salud Omidia Quintero de León (Las Mañanitas)

- Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos (Río Abajo)

- Centro de Salud de Tocumen (domingo 15 de marzo)

Los horarios de atención comenzarán entre 6:00 a.m. y 7:00 a.m., dependiendo del centro de salud.

Costos del carnet blanco y verde

El costo para tramitar los documentos será el siguiente:

- Carnet blanco: entre B/. 25.00 y B/. 30.00, dependiendo de la sede.

- Carnet verde: B/. 15.00 en todos los centros de salud.

Cada centro tendrá cupos limitados que van desde 50 hasta 200 personas, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan llegar temprano para asegurar la atención.

Requisitos para sacar el carnet blanco

Las personas interesadas deberán presentar:

- Copia de cédula o pasaporte

- Muestra de heces en envase adecuado y debidamente etiquetado

- Tarjeta de vacunación (según el centro)

Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas

El carnet blanco certifica que el solicitante se encuentra en condiciones de salud adecuadas para manipular alimentos.

Requisitos para sacar el carnet verde

Para tramitar el carnet verde se debe presentar:

- Copia de cédula o pasaporte

- Dos fotos tamaño carnet

- Copia del carnet blanco vigente

- Tarjeta de vacunación en algunos casos

Este documento acredita que el trabajador recibió capacitación sobre manipulación higiénica y segura de alimentos, requisito indispensable para ejercer en restaurantes, fondas, supermercados y otros establecimientos sanitarios.