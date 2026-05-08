Asamblea aprueba $5 millones para ampliar programa Mi Primer Empleo

<b>Desde su lanzamiento en agosto de 2024, Mi Primer Empleo registró 9,307 jóvenes inscritos y entrevistados</b>. De esa cifra, 5,483 recibieron capacitación en habilidades para la vida y el trabajo antes de integrarse a pasantías supervisadas en empresas participantes.El programa forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino para promover oportunidades de capacitación e intermediación laboral para la juventud.<b>Además del traslado destinado a Mi Primer Empleo, al Mitradel</b> le aprobaron otros movimientos presupuestarios que suman $5.8 millones, dirigidos también a garantizar compromisos de arrendamiento y la continuidad operativa de la institución.La ministra indicó que el programa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y busca generar oportunidades de empleo formal para jóvenes en todo el país.