Asamblea aprueba $5 millones para ampliar programa Mi Primer Empleo

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por $5 millones a favor del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para fortalecer y ampliar el programa Mi Primer Empleo, dirigido a jóvenes entre 17 y 24 años.

La solicitud recibió el respaldo de 10 diputados y ningún voto en contra. Los recursos permitirán ampliar la cobertura del programa con 5,000 nuevas pasantías en todo el país, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de jóvenes egresados de bachilleratos, universidades y centros de formación técnica.

Durante la sustentación del traslado, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, explicó que la iniciativa busca ofrecer una primera experiencia laboral a jóvenes panameños y fortalecer sus competencias profesionales.

La funcionaria señaló que el programa contribuye a reducir el desempleo juvenil mediante alianzas entre el sector público y la empresa privada. Agregó que actualmente la tercera fase del proyecto mantiene 480 pasantías en ejecución a nivel nacional.