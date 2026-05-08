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Asamblea aprueba $5 millones para ampliar programa Mi Primer Empleo

La solicitud recibió el respaldo de 10 diputados y ningún voto en contra.
La solicitud recibió el respaldo de 10 diputados y ningún voto en contra. Cedida
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 08/05/2026 16:33
La iniciativa busca ofrecer una primera experiencia laboral a jóvenes panameños y fortalecer sus competencias profesionales

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por $5 millones a favor del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para fortalecer y ampliar el programa Mi Primer Empleo, dirigido a jóvenes entre 17 y 24 años.

La solicitud recibió el respaldo de 10 diputados y ningún voto en contra. Los recursos permitirán ampliar la cobertura del programa con 5,000 nuevas pasantías en todo el país, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de jóvenes egresados de bachilleratos, universidades y centros de formación técnica.

Durante la sustentación del traslado, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, explicó que la iniciativa busca ofrecer una primera experiencia laboral a jóvenes panameños y fortalecer sus competencias profesionales.

La funcionaria señaló que el programa contribuye a reducir el desempleo juvenil mediante alianzas entre el sector público y la empresa privada. Agregó que actualmente la tercera fase del proyecto mantiene 480 pasantías en ejecución a nivel nacional.

Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño.
Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño.

Desde su lanzamiento en agosto de 2024, Mi Primer Empleo registró 9,307 jóvenes inscritos y entrevistados. De esa cifra, 5,483 recibieron capacitación en habilidades para la vida y el trabajo antes de integrarse a pasantías supervisadas en empresas participantes.

El programa forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino para promover oportunidades de capacitación e intermediación laboral para la juventud.

Además del traslado destinado a Mi Primer Empleo, al Mitradel le aprobaron otros movimientos presupuestarios que suman $5.8 millones, dirigidos también a garantizar compromisos de arrendamiento y la continuidad operativa de la institución.

La ministra indicó que el programa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y busca generar oportunidades de empleo formal para jóvenes en todo el país.

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