Nuevo decreto cambia requisitos y puntuaciones para docentes y contratación de jubilados

El presidente José Raúl Mulino firmó el Decreto Ejecutivo No. 18 de 7 de mayo de 2026, mediante el cual se modifican y adicionan varios artículos al Decreto Ejecutivo No. 56 de octubre de 2025, que regula los requisitos y procedimientos para la selección, nombramiento y traslado del personal docente, supervisores educativos y directivos de centros escolares del Ministerio de Educación (Meduca).

La normativa, refrendada también por la ministra de Educación, Lucy Molinar, busca ampliar la participación de aspirantes idóneos y fortalecer los mecanismos de selección del sistema educativo público.

AMPLÍAN VIGENCIA

Uno de los principales cambios establece que los certificados de buena salud física y mental exigidos para participar en concursos docentes tendrán ahora una vigencia de hasta 180 días calendario antes del cierre del período de postulación.

El certificado de antecedentes personales expedido por la Dirección de Investigación Judicial deberá mantenerse dentro de un período de 30 días previos a la postulación.

Jubilados no podrán participar en concursos docentes

El nuevo decreto también establece que los educadores jubilados, pensionados por vejez o aquellos que tengan en trámite ese reconocimiento no podrán participar en concursos de nombramiento del Meduca ni optar por traslados por mutuo consentimiento mientras permanezcan en servicio activo.

SANCIONES PARA DOCENTES

La normativa endurece las consecuencias para los educadores seleccionados que no tomen posesión del cargo asignado o que abandonen el puesto durante el primer mes de labores.

En esos casos, perderán el cargo y no podrán ser considerados para nuevas vacantes durante un período de un año.

Además, si una vacante queda sin aspirantes disponibles, podrá declararse desierta y ser abierta nuevamente a concurso.

NUEVAS PUNTUACIONES

El decreto actualiza la tabla de puntuación para títulos académicos utilizados en los concursos docentes.

Entre los cambios más relevantes destacan:

Doctorado en la especialidad: 50 puntos

Maestría en la especialidad: 40 puntos

Postgrado en la especialidad: 20 puntos

Profesorado de Segunda Enseñanza: 25 puntos

Licenciaturas en educación y especialidades: entre 22 y 23 puntos

Técnicos universitarios y superiores: entre 1 y 13 puntos

Diplomados relacionados con enseñanza y gestión educativa: hasta 15 puntos

Reconocerán más cursos y actualización profesional

La reforma también amplía el reconocimiento de seminarios, cursos y programas de actualización profesional avalados por la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional del Meduca.

Los certificados relacionados con metodología, evaluación, innovación escolar, emprendimiento y otros temas educativos podrán otorgar entre 0.5 y 2 puntos, dependiendo de la duración de la capacitación.

Cambios incluyen supervisores y directores escolares

El Decreto Ejecutivo No. 18 modifica más de 25 artículos e incorpora nuevas disposiciones relacionadas con criterios de evaluación, desempates, lenguas indígenas y requisitos específicos para supervisores y directores de escuelas.

Según el Gobierno, las reformas buscan garantizar que los cargos vacantes sean ocupados por los profesionales “mejor formados y aptos” para el ejercicio de funciones docentes y administrativas dentro del sistema educativo panameño.

La normativa fue publicada en la Gaceta Oficial No. 30520 A y entró en vigencia desde su promulgación oficial el 7 de mayo de 2026.