Portugal se adhiere al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

Portugal anunció su adhesión al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, una decisión que fortalece el respaldo internacional al régimen jurídico que garantiza el tránsito libre y seguro por la vía interoceánica.

El anuncio se produjo durante una reunión celebrada este jueves entre el viceministro encargado de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional de Panamá, Alejandro Mendoza, y la secretaria de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación de Portugal, Ana Isabel Xavier, informó la Cancillería panameña.

La adhesión portuguesa ocurre en momentos en que Panamá impulsa una activa estrategia diplomática para sumar nuevos países al protocolo del Tratado de Neutralidad, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, disputas comerciales y crecientes desafíos para la seguridad marítima global.

La administración del presidente José Raúl Mulino ha convertido el fortalecimiento del respaldo internacional al Canal en uno de los ejes de su política exterior. En los últimos meses, el canciller Javier Martínez-Acha ha promovido ante distintos gobiernos la importancia de adherirse al tratado como una garantía para la estabilidad del comercio mundial y la neutralidad permanente de la ruta marítima.

Durante encuentros diplomáticos recientes en México, Panamá invitó formalmente a una docena de países de Europa, Asia, África y Oceanía a incorporarse al protocolo, en una ofensiva diplomática que el Gobierno presenta como una apuesta por el multilateralismo y la cooperación internacional.

El Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal entró en vigor el 1 de octubre de 1979 y establece que la vía interoceánica debe permanecer abierta, segura y neutral para los buques de todas las naciones, tanto en tiempos de paz como de conflicto. Más de 40 Estados y territorios se han adherido al protocolo.

Para Panamá, cada nueva adhesión representa un respaldo político y jurídico al modelo de neutralidad del Canal, en momentos en que la infraestructura adquiere mayor relevancia estratégica dentro del comercio global y las disputas entre potencias. Analistas panameños han señalado que ampliar el número de países adherentes fortalece la legitimidad internacional del tratado y distribuye entre más actores la responsabilidad de velar por su cumplimiento.

Además del anuncio sobre el Canal, las delegaciones de Panamá y Portugal abordaron temas vinculados al fortalecimiento de la relación bilateral y acordaron avanzar en mecanismos de cooperación académica y científica.

Entre las iniciativas discutidas figuran oportunidades de becas e intercambios para estudiantes panameños en áreas estratégicas como el aprendizaje del idioma portugués, tecnología digital, oceanografía y ciencias del espacio.

La reunión concluyó con una invitación formal a Portugal para participar en las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, previstas para finales de junio en Panamá.