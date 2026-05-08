Sáez Llorens exige control de vacunas; Minsa detecta segundo caso de sarampión

La detección de <b>dos casos de sarampión</b> en un joven de <b>21 años</b> que ingresó por la frontera de Guabito, provincia de <b>Bocas del Toro</b>, y una joven, de <b>18 años</b>, encendieron las alarmas sobre la eficacia de los controles sanitarios en los puntos de entrada a Panamá. Estos hallazgos no es un hecho aislado, sino que ocurre en medio de un preocupante resurgimiento del virus en el continente, con cifras alarmantes en Centroamérica y el Caribe.Al 7 de mayo de 2026, <b>Guatemala</b> enfrenta un brote crítico con <b>5,731 casos</b> confirmados, una cifra que pone en perspectiva la agresividad del virus en la región. Por su parte, <b>Colombia</b> ha reportado <b>seis contagios en lo que va del año</b>, la mayoría de ellos importados, lo que confirma una circulación constante del patógeno a través de las rutas migratorias y turísticas que conectan con el istmo.Ante esta situación, el doctor <b><a href="/tag/-/meta/xavier-saez-llorens">Xavier Sáez Llorens</a></b> fue contundente al criticar la porosidad de las fronteras.<i>'Importante revisar estado de vacunación en aeropuerto y puestos de entrada de viajeros que procedan de países con brotes de sarampión, lo había advertido hace semanas. No es justo que introduzcan este virus tan contagioso y potencialmente agresivo en nuestro país'</i>, señaló el especialista, recordando que <b>Panamá no registra casos autóctonos desde hace tres décadas</b>.Sáez Llorens arremetió contra la desinformación que circula en plataformas digitales, comparando la situación con la gestión de otras enfermedades como el Hantavirus. Citando al semiólogo <b>Umberto Eco</b>, tuiteó: <i>«Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas... ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la 'invasion of idiots'»</i>, sentenció el médico.