Imputan a siete mujeres por presunto peculado en Junta Comunal de Belisario Porras

La Fiscalía Anticorrupción imputó cargos por presunto peculado doloso agravado en grado de complicidad primaria a siete mujeres supuestamente vinculadas al uso irregular de fondos de la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito.

Según la investigación, las acusadas recibieron cheques por supuestos servicios prestados a la junta comunal, pero no existían documentos que comprobaran esos trabajos. La Contraloría General de la República determinó que el perjuicio económico al Estado supera los $7.3 millones.

Durante la audiencia, la jueza de garantías ordenó detención provisional para tres de las imputadas, arresto domiciliario para dos y notificación periódica para las otras dos.

El caso surgió tras una denuncia de la Autoridad Nacional de Descentralización por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Programa de Interés Social.

Una auditoría reveló desembolsos por más de $8 millones, incluyendo pagos sin sustento, ayudas económicas y otros gastos sin documentación.

La Fiscalía indicó que las mujeres recibían cheques de entre $1,000 y $2,000, incluso en periodos menores de 15 días. Además, tres de ellas cobraron mientras trabajaban en otras instituciones públicas.

Por esta misma investigación, dos exfuncionarios de la junta comunal ya habían sido imputados y enviados a detención provisional en diciembre de 2025.